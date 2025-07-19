Kuyumcular dertli: Ya gram ya yarım gram alıyorlar

Kuyumcular, altını alandan daha çok satanın olduğunu, vatandaşların elindeki altını bozdurup ev ve araba aldığını söylüyor.

Trabzon'da kuyumculuk yapan Emrah Şahin, düğün sezonu olmasına rağmen yaz aylarının kendilerini açısından durgun geçtiğini söyledi.

Eski yıllara oranla gurbetçilerin de altına yönelimlerinin pek olmadığını kaydeden Şahin "Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmiyor, ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Artık kalan dönemden umutluyuz" dedi.

'Ne bizi memnun ediyor ne düğün sahiplerini'

1 gram altının yaklaşık 4 bin 500 lira dolaylarında olduğunu anımstan Şahin, şöyle devam etti:

* Bu nedenle insanlar düğünlerde genellikle bir gram ya da yarım gram altın takıyor. Bu durum ne bizi memnun ediyor ne de düğün sahiplerini mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur.

Şu anda altının daha çok yatırım amacıyla tercih edildiğini anlatan kuyumcu, "Külçe altın alıp satıyoruz, ancak takı tarafında fazla hareketlilik yok" dedi.

Altın bozdurup ev-araba alıyorlar

Kuyumcu Erhan Şakar ise düğünlerde eskisi gibi pek altın takılmadığını belirterek "Düğünlerde artık eskisi gibi altın takılmıyor. Düğün yapacaklar sadece iki yüzük ve bir çift küpeyle evlenmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin de geçmiş yıllara kıyasla alışveriş yapmadığını söyleyen Şakar, "İşlerimizde önceki yıllara göre bir düşüş söz konusu. Şu anda insanlar altının yükselmesinden dolayı ellerindeki altını bozdurup genellikle ev veya araba alıyor. Yani altın alan değil, satan daha fazla. Düğünlerde takı takma olayı azaldı, insanlar altın yerine para takmayı tercih ediyor" diye konuştu.