Kuyumcular Odası uyardı: Altın yatırımı için büyük risk göze alınıyor

Recep Erçin

DÜNYA Gazetesi’nin gündeme getirdiği online kanallardan fiziki gram altın satışı kuyumcuların dikkatini çekti. Vatandaşın bu yöneliminin neden kaynaklandığına dikkat çeken İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Dünya ve ülkemizdeki konjonktürel gelişmeler, ABD ile Çin arasında gittikçe tırmanan ticaret savaşları, yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altına talebi de artırıyor. Bir yandan kuyumcu mağazalarında altın satışları artarken, bir diğer taraftan da siteler üzerinden online altın satışlarına talebin ivme kazandığı gözleniyor. Online fiziki altın alışverişlerinde adrese teslimat, kredi kartıyla alışveriş imkanı ve taşıma riskinin olmaması gibi etkenler, e-ticaret platformları ve siteler üzerinden altın satışlarını artırıyor” bilgilerini verdi.

“Vatandaş büyük riski göze alıyor”

Konuya ilişkin sorularımızı yanıtlayan Mustafa Atayık, “Vatandaşların ve fiziki altın yatırımcılarının kuyumcu mağazasında satılan altınlar ile gram başına 400 TL gibi fark olmasına rağmen online satışı tercih etmesi oldukça dikkat çekici. Yatırımcının burada kuyumcuda nakit ödeme yapmak yerine aradaki büyük fiyat farkına rağmen online piyasada kredi kartıyla ödeme yaparak oluşacak büyük riski göze aldığı görülüyor. Bu hem çok riskli bir yatırım şekli, hem de piyasada ticaretin sağlıklı işlemesini zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Yatırımlık altının vitrindeki yeri yüzde 5

Yatırımlık olarak ifade edilen altınların kuyumculuk işletmelerinin vitrinlerinde ve pazarlamasında yerinin yüzde 5 düzeyinde bulunduğuna dikkat çeken Atayık, “Ülkemizde yaklaşık 40 bin işletme ve 250-300 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan kuyumcu meslektaşlarımız; asıl kazancını, katma değerini atölyelerimizde büyük bir emekle şekillenen altın takı, mücevher ve gümüş ürünlerinden elde ediyor. Kuyum işletmelerinde yatırım amaçlı altınlar, sadece market ve bakkalların ekmek ve sigara bulundurmasının nedeni ne ise aynı nedenle bulundurulan ürünlerdir. Kuyum işletmelerimiz, bu tür ürünleri çok az kâr marjları ile satarlar. Müşteri kaçmasın, ayağı alışsın denilen düşünce nedeniyle kuyum işletmesinde bulundurulurlar” bilgilerini paylaştı.

Sektör “yeterli kota” istiyor

Ons altın fiyatının her gün rekor kırmasının kuyumcuların işlerini nasıl etkilediğine de değinen İKO Başkanı Atayık, “Rekor kıran altın fiyatları, vatandaşları daha da yükselebilir beklentisiyle daha çok yatırımlık olarak tabir edilen Darphane ve Damga Matbaası mamulü ziynet ve sikke altınlar, gram altınlar ve bilezik altınlarına olan talebi artırıyor. Fiyatların dalgalandığı dönemde tüketicilerin artan altın talebi, ne yazık ki aynı şekilde kuyumcu ve mücevher atölyelerimizin ileri teknoloji ve usta ellerin marifetiyle yüksek katma değerle geliştirdiği altın takı, mücevher, gümüş takı ve gümüş eşya ürünlerinin satışlarına yansımıyor” diye konuştu. Atayık, “Yurt içinde fiyatı yükselten, dünyada ise işletmelerimizin rekabet gücünü azaltan altındaki kota uygulamasıdır. Biz, sektör olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlardan atölyelerimizin hammadde olarak kullandığı altına yeterli miktarda kota açılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Tabii ki sonuç olarak bu fiyat artışları ürünlerin maliyetlerini artırmakta bu da tüketicinin ve müşterilerimizin alım gücü ile orantılı olarak ticaret hacmimize yansıyor” mesajları veridi.

“Online satışa karşı değiliz ama dokunmadan almayın”

“Türk kuyumculuk sektörünün en önemli çatı kuruluşu olarak pazarlamanın yeni şekillerinden biri olan ve gittikçe yaygınlaşan online ticarete karşı değiliz” diyen Atayık, “Altın, altın takı ve mücevher, mahalle ve semtindeki kuyumcusundan bizzat görerek ve dokunarak fiziki olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Hem bu şekilde online satışlarda olduğu gibi fiyat farkı da ödememiş olurlar. Kuyumcular olarak online pazarlarda yatırımlık altınlar yerine, katma değeri yüksek, istihdama ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayan bitmiş ürünler; altın takı, mücevher ve gümüş takıların satılmasını tercih ederiz. E- ticaretin sağlıklı işlemesi için hem vatandaşlarımızın hem de online alışveriş sitelerimizin azami dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada, İstanbul Kuyumcular Odası’na CİMER üzerinden gelen şikayetlerin yüzde 90’ının internet üzerinden yapılan satışlardan geldiğini ifade etmeliyiz. Alışveriş yapılan firma ve işletmelerin kuyumcu oda, dernekler ve ticaret odalarına üyelikleri araştırılmalı, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan Yetki Belgesi’ne sahip olup olmadıkları sorgulanmalıdır” mesajları verdi.

Kuyumculara ayar denetimi yapılıyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetimi olarak yıllardır kuyumcu esnafı ile vatandaşlar arasındaki ticaretin sağlıklı işlemesi ve iki tarafın da haklarını savunmak amacıyla belli zaman dilimlerinde perakende mağazalar, atölyeler ve has altın üreticileri ile satıcılarını, ayar ve kalite konusunda denetlediklerini kaydeden Mustafa Atayık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, ticaretin kontrol edilebilir ve izlenebilir bir süreçte cereyan etmesi için tüketicilerimizin haklarını korurken, üretici firmalarımızı ise sorumluluk altına alan İKO Güvence Etiketi’ni geçen yıllarda hayata geçirdik. İKO- Güvence Etiketi Sistemi’ne katılan kuyumcu esnafımız, sattığı ürünün bahse konu olan tüm kalite standartları şartlarını yerine getirdiğini, uymadığı durumlarda ise verilecek olan cezayı kabul ve beyan ettiğini içeren bir taahhütname imzalıyor.”

E-ticaret platformlarına altın talep

İstanbul Kuyumcular Odası olarak, özellikle pandemi sonrası online yönelimin arttığını gözlemleyerek e- ticaret üzerindeki altın, altın takı ve mücevher satışlarının sağlıklı işlemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ve e-ticaret platformlarına resmi yazı göndererek öneri ve taleplerini dile getirdiklerini anımsatan Atayık, talep yazısındaki görüşleri şöyle aktardı: “E-ticaret platformunuzda ürün satıcısı olmak isteyenlerden, mesleki faaliyetiyle ilişkili olarak, yeterlilik belgesi ve/veya ilgili meslek odasından faaliyet belgesi talep edilmesinin, özellikle çok değerli ürünlerin tüketicilere ulaştırıldığı kuyumculuk ve mücevherat sektörü için çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Satıcılarınızdan, yeterlilik belgesi ve/veya ilgili meslek odasından faaliyet belgesi talep etmenizin yanı sıra, İstanbul Kuyumcular Odası’nın bir uygulaması olan, tüketici ile satıcı arasındaki güveni tesis etmekte önemli bir halka oluşturan ‘İKO Güvence Etiketi’ni kullanmalarını teşvik edebilir, odamız ile irtibata geçmelerini isteyebilirsiniz.”