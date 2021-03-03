Kuyumculara da 'yetki belgesi' geliyor!

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Ticaret Bakanlığı, finansal olmayan belirli iş ve mesleklere ilişkin yaptığı düzenleme kapsamına kuyumculuğu da aldı. Kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerin güçlendirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla kuyum sektörüne yetki belgesi şartı getiriliyor.

Daha önce emlakçılar için benzeri uygulanan düzenleme ile yüksek kazanç vaadi ile para, altın toplayarak mağduriyet oluşturan işletmeler takibe alınacak.

Geçen ay BDDK’dan yapılan açıklamayla kamuoyuna yansıyan mağduriyetlerin artmasından yola çıkan Bakanlık, kuyum sektörünü düzen altına almak için harekete geçti.

DÜNYA’nın ulaştığı “kuyum yönetmeliği taslağı”na göre işletmeler artık yetki belgesi olmadan faaliyet gösteremeyecek.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar, kuyum işletmelerinin sahip olması gereken iş yeri şartları, kuyum işletmelerinin faaliyetleri sırasında uymakla yükümlü olduğu ilke ve kurallar gibi hususlara yer verilecek yönetmelik ile kuyumculuk sektörünün mevzuat altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

MASAK’la birlikte hareket edilecek

Kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte hareket edecek.

Hazırlanan yönetmelik taslağında düzenleme ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “Kuyumculuk sektörünün kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme yapılması, ülkemizin siyasi, ekonomik ve finansal alanda pek çok olumsuz yansıması olması beklenen “gri liste” yaptırımı ile karşı karşıya kalmaması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, kuyum ticaretine yönelik herhangi bir yasal mevzuatın olmaması nedeniyle gerek sektörden gelen geri bildirimler ve kamuoyunun talepleri gerekse Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri doğrultusunda başlayan hazırlık çalışmalarımızda, sektörde var olan sorunların giderilmesine ve sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik detaylı bir inceleme ve analiz yapılmıştır.”

“Uygulamada pek çok sıkıntı var”

Bakanlık, düzenlemenin gerekçesini ise şu şekilde açıklıyor: “Ülkemiz ekonomisinde önemli bir ağırlığı bulunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden ancak uygulamada pek çok sıkıntının bulunduğu kuyum ticaretine yönelik faaliyetlerin, belirli nitelikleri haiz tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından daha nitelikli iş yerlerinde yapılması ve kuyum işletmelerinde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması amaçları ile Bakanlığımızca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kuyumculuk sektörü temsilcilerinin görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde hazırlanan yönetmelik taslağında, kuyum işletmelerinin yetki belgesi ile faaliyet gösterebilmesi, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar, kuyum işletmelerinin sahip olması gereken iş yeri şartları, kuyum işletmelerinin faaliyetleri sırasında uymakla yükümlü olduğu ilke ve kurallar gibi hususlara yer verilmekte ve bu Yönetmelik ile kuyumculuk sektörünün mevzuat altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.”