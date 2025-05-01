Kuyumculardan 'elinizdekini altını tutun' tavsiyesi

Yükseliş ivmesini sürdüren altın, rekorlarla dolu birkaç haftayı geride bıraktı. Yatırımcısını sevindiren bu gelişme, altın borçlularını da kara kara düşündürüyor. Vatandaşlar altında alım fırsatı için sarı metalin ateşinin sönmesini beklerken sektör temsilcileri ise tırmanışın devam edeceğini öngörüyor.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatının tarihi zirveye yükseldiğini belirterek, "Altın geçen hafta zirvenin son noktasına ulaşmıştı. Bu hafta 4 bin 150 seviyelerine geriledi. Özellikle uluslararası piyasaların çok hareketli olmasından kaynaklı bundan sonraki süreci kestirmek zor" dedi.

Yatırımcıya kritik uyarı: Elinizdeki altını tutun

ABD-Çin arasındaki tarife gerilimi ile altına talebin arttığına işaret eden Yazıcı, "Yatırımcılar panik havasında olmasınlar, elindeki altını tutsunlar. Parası olan da altın alarak yatırımına devam etsin derim. Önümüzdeki aylarda ve 2026'da altının daha da yukarı gideceğini söyleyebiliriz. Aralık ayında altının gramı 2 bin 980 TL, ocak ayında 3 bin 100, şubat ayında 3 bin 200 TL oldu. 3 ay içerisinde rakam neredeyse yüzde 35 gibi yükseldi" dedi.

Trabzon hasır bileziği satışı düşüyor

Altın gramının artmasının Trabzon hasır bileziği satışını zora soktuğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Düğün yapacak olanlar her bir şekilde eğer 5 bilezikse 3'e düşürecek. Genelde 19 kol hasır bilezikse ya 13 sıraya ya da 11 sıraya düşürecek. Dolayısıyla kuyumcular olarak eski işleri mumla arar durumdayız.

Yeni çiftler, gençler iki yüzükle, iki alyansla, bir çift küpe ile düğünü kapatabiliyorlar şu anda gördüğümüz tablo bu. Yaz sezonunda umudumuz çok fazla inşallah hayırlısı olur. Hediyelik konusunda önceden çeyrek altın takmak ucuzdu. Bugün bir çeyrek altın 7 bin 500 seviyesinde işlem görüyor. Bir gram altının fiyatı 4 bin 200 TL civarında. Trabzon hasırının ise en düşüğü 95 gramdan başlıyor; yaklaşık fiyatı 465 bin TL. Rakamlara bakıldığında 150 grama kadar olan 735 bin TL. Bunlar orta sınıf hasırı. Dolayısıyla Trabzon hasırının fiyatı 1,5 milyona kadar gideni var. Altın yukarı çıktıkça hasır almak da zorlaşıyor."