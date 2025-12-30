Kuzey Amerika etkisi: Küresel LNG ihracatında üç yılın zirvesi

2025 yılında küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, Kuzey Amerika'da devreye alınan yeni üretim projelerinin etkisiyle son üç yılın en güçlü artışını kaydetti. Gemi takip verileri sağlayan Kpler'in verilerine göre, küresel LNG ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 4 artarak 429 milyon tona yükseldi. Bu oran, 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış olarak öne çıktı.

İhracattaki yükselişte, ABD'de Plaquemines ve Kanada'da LNG Canada projelerinin üretime başlaması belirleyici oldu. ABD, 2025'te ilk kez 100 milyon tonun üzerinde LNG ihraç ederek küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. Ülkenin on yılın sonuna kadar üretimini iki katına çıkarması bekleniyor.

Artan arz, aşağı yönlü baskı oluşturdu

Artan arz, Asya ve Avrupa'da doğal gaz fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Asya spot fiyatları yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken, Avrupa vadeli kontratlarında yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan gerileme yaşandı.

Öte yandan arz artışı, LNG taşıyan gemilere olan talebi de artırdı. Kasım ayında Atlantik hattındaki LNG taşıma maliyetleri son iki yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Aralık 2025'te ise yaklaşık 41 milyon tonluk ihracatla yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Çin ve Japonya, yıl genelinde en büyük LNG alıcıları olarak öne çıktı.