Kuzey Anadolu, katma değerli üretimde yeni lig peşinde

Nesrin KOÇASLAN

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kas­tamonu, Çankırı ve Si­nop’u kapsayan TR82 Bölgesi’n­de üretim, turizm ve tarım ekse­ninde yeni bir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor. KUZ­KA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, bölgenin artık yal­nızca hammadde üreten değil, işleyen, markalaştıran ve ihra­cata yönelen bir yapıya dönüş­türülmesi için kapsamlı bir yol haritası uyguladıklarını söyledi.

DÜNYA’ya konuşan Eraslan, özellikle “Yerel Kalkınma Ham­lesi Teşvik Programı” kapsa­mında katma değerli yatırımla­ra odaklandıklarını belirterek, “Bölgenin doğal kaynakları­nı ileri teknoloji, markalaşma ve sürdürülebilir üretim anla­yışıyla birleştiriyoruz. Hedefi­miz; üretimin niteliğini yüksel­ten, ihracatı artıran ve yerel kal­kınmayı kalıcı hale getiren bir ekonomik dönüşüm” dedi.

Ahşap, su ürünleri ve turizm öne çıkıyor

TR82 Bölgesi’nde illere özgü ihtisaslaşma modelinin benim­sendiğini aktaran Eraslan, Kas­tamonu’da yapısal ahşap ürün­leri, modüler mobilya, nitelikli kapı ve odun dışı orman ürünle­rine yönelik yatırımlar destek­lendiğini; entegre mermer işleme ve sarımsak ile endüstriyel kenevir­den katma değer­li üretim de teşvik kapsamına alındı­ğını kaydetti. Eras­lan, Çankırı’da doğal kaynak su­yu üretimi, otomo­tiv yan sanayi, tuz ve mineral ta­banlı kimya ürünleri ön plana çı­karken; Sinop’ta ise balık işleme, tütsülenmiş ürünler, balık yağı rafinasyonu ve protein türevle­ri gibi ileri işleme yatırımlarına ağırlık verildiğini söyledi.

Eraslan ayrıca, “Bölgede kla­sik üretim modelinden ileri iş­leme ve yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandırmak is­tiyoruz. Bu nedenle yatırım des­teklerimizi seçici sektörler üze­rinde yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.

KUZKA’nın en dikkat çekici dönüşüm alanlarından biri ise su ürünleri sektörü oldu. Eras­lan, Sinop’un yalnızca avcılık ve yetiştiricilik merkezi değil, aynı zamanda ileri işleme ve marka­laşma üssü haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

AB ve Türkiye ortak finans­manıyla yürütülen proje kap­samında 10,5 milyon avroluk destekle kurulan SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve De­polama Tesisi’nin bu dönüşü­mün merkezinde yer aldığını be­lirten Eraslan, tesiste Türk so­monu ve palamut gibi ürünlerin fileto, marinasyon ve ileri işleme teknikleriyle yüksek katma de­ğerli ürünlere dönüştürüldüğü­nü ifade etti.

Sinop Lakerdası’nın coğrafi işaretli ürün olarak yeniden ko­numlandırıldığı aktaran Eras­lan, kadın istihdamının artı­rıldığı modern üretim tesisiyle bölgesel markalaşmanın güçlen­dirildiğini kaydetti.

Balık yağı rafinasyonu ala­nında da yeni yatırımla­ra hazırlandıklarını söy­leyen Eraslan, “Türki­ye’nin ithalata bağımlı olduğu bir alanda yerli üretim altyapısı oluş­turmayı hedefliyoruz. Balık yağından gıda tak­viyesi ve ilaç sanayine yö­nelik ürünlerin geliştirilmesi Si­nop’u ihtisas merkezi konumuna taşıyabilir” dedi.

Turizmde hedef dört mevsim ekonomi

KUZKA, turizm tarafında ise doğa, kıyı, kültür ve gastronomi­yi entegre eden yeni bir model üzerinde çalışıyor. 2025 yılında tamamlanan TR82 Bölgesi Tu­rizm Master Planı’nın uygulama aşamasına geçildiğini belirten Eraslan, temel hedefin turizmi dört mevsime yaymak olduğunu söyledi. Kastamonu’da doğa te­melli turizm yatırımları, kırsal konaklama ve ekoturizm; Çan­kırı’da termal turizm ve konak­lama altyapısı; Sinop’ta ise deniz ve kültür turizmine yönelik ni­telikli tesis yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Eraslan, “Biz turizmi sadece ziyaretçi sayısı olarak değerlen­dirmiyoruz. Konaklama süresini uzatan, kişi başı harcamayı artı­ran ve yerel ekonomiye daha faz­la gelir bırakan sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mega Endüstri Bölgesi vurgusu

Sanayi altyapısının güçlendi­rilmesi için lojistik yatırımların kritik önem taşıdığına işaret eden Eraslan, Kastamonu’daki Seydi­ler-Ağlı hattının Mega Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Kastamonu-İnebolu yolu ile li­man bağlantısının bölgenin dış pazarlara erişimini güçlendirece­ğini belirten Eraslan, Çankırı’da OSB’lerin demiryolu altyapısıyla entegrasyonuna yönelik çalışma­ların sürdüğünü ifade etti.

Sinop’ta ise kruvaziyer ve yat limanı projelerinin lojistik ve tu­rizm açısından yeni fırsatlar ya­ratacağını kaydeden Eraslan, “Ka­rayolu, demiryolu ve denizyolunu birlikte ele alan entegre bir lojistik perspektifi oluşturuyoruz” dedi.

KOBİ’lere seçici teşvik modeli

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında KOBİ’le­rin bölgesel dönüşümün mer­kezinde yer aldığını vurgulayan Eraslan, yatırımcılara vergi in­dirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi mu­afiyeti ve faiz desteği gibi önemli avantajlar sunulduğunu söyledi.

Sekiz yıl boyunca sigorta pri­mi işveren hissesi desteği sağ­landığını belirten Eraslan, “Ajans olarak yatırımcıların doğru alanlara yönlendirilmesi, yatırım süreçlerinin hızlandırıl­ması ve bölgesel fırsatların gö­rünür hale getirilmesi için aktif danışmanlık yürütüyoruz” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği gündemde

KUZKA’nın kalkınma mode­linde sürdürülebilirlik başlı­ğının da önemli yer tuttuğunu ifade eden Eraslan, enerji ve­rimliliği ve yenilenebilir ener­ji yatırımlarının desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

Çankırı’da güneş enerjili ta­rımsal sulama projeleri, Kasta­monu ve Sinop’ta ortak kullanım tesislerine kurulan çatı GES uy­gulamalarının yaygınlaştırıldığı­nı aktaran Eraslan, sanayide kar­bon ayak izi yönetimi ve kaynak verimliliğinin önümüzdeki dö­nemin temel başlıkları arasında yer alacağını söyledi.

Eraslan, “Kuzey Anadolu’nun sahip olduğu doğal kaynakları sürdürülebilir üretim anlayışıyla buluşturabilirsek, bölge yalnızca Türkiye’de değil uluslararası öl­çekte de güçlü bir üretim ve ya­tırım merkezi haline gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.