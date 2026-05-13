Kuzey Anadolu, katma değerli üretimde yeni lig peşinde

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, TR82 Bölgesi’nde ahşap sanayi, su ürünleri, turizm ve tarıma dayalı üretimde katma değerli dönüşümü hızlandıracak yatırımlara odaklandıklarını söyledi. Eraslan, “Kuzey Anadolu’yu hammadde üreten değil, işleyen, markalaştıran ve ihracat yapan bir üretim üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Nesrin KOÇASLAN
nesrin.kocaslan@dunya.com

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kas­tamonu, Çankırı ve Si­nop’u kapsayan TR82 Bölgesi’n­de üretim, turizm ve tarım ekse­ninde yeni bir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor. KUZ­KA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, bölgenin artık yal­nızca hammadde üreten değil, işleyen, markalaştıran ve ihra­cata yönelen bir yapıya dönüş­türülmesi için kapsamlı bir yol haritası uyguladıklarını söyledi.

DÜNYA’ya konuşan Eraslan, özellikle “Yerel Kalkınma Ham­lesi Teşvik Programı” kapsa­mında katma değerli yatırımla­ra odaklandıklarını belirterek, “Bölgenin doğal kaynakları­nı ileri teknoloji, markalaşma ve sürdürülebilir üretim anla­yışıyla birleştiriyoruz. Hedefi­miz; üretimin niteliğini yüksel­ten, ihracatı artıran ve yerel kal­kınmayı kalıcı hale getiren bir ekonomik dönüşüm” dedi.

Ahşap, su ürünleri ve turizm öne çıkıyor

TR82 Bölgesi’nde illere özgü ihtisaslaşma modelinin benim­sendiğini aktaran Eraslan, Kas­tamonu’da yapısal ahşap ürün­leri, modüler mobilya, nitelikli kapı ve odun dışı orman ürünle­rine yönelik yatırımlar destek­lendiğini; entegre mermer işleme ve sarımsak ile endüstriyel kenevir­den katma değer­li üretim de teşvik kapsamına alındı­ğını kaydetti. Eras­lan, Çankırı’da doğal kaynak su­yu üretimi, otomo­tiv yan sanayi, tuz ve mineral ta­banlı kimya ürünleri ön plana çı­karken; Sinop’ta ise balık işleme, tütsülenmiş ürünler, balık yağı rafinasyonu ve protein türevle­ri gibi ileri işleme yatırımlarına ağırlık verildiğini söyledi.

Eraslan ayrıca, “Bölgede kla­sik üretim modelinden ileri iş­leme ve yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandırmak is­tiyoruz. Bu nedenle yatırım des­teklerimizi seçici sektörler üze­rinde yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.

KUZKA’nın en dikkat çekici dönüşüm alanlarından biri ise su ürünleri sektörü oldu. Eras­lan, Sinop’un yalnızca avcılık ve yetiştiricilik merkezi değil, aynı zamanda ileri işleme ve marka­laşma üssü haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

AB ve Türkiye ortak finans­manıyla yürütülen proje kap­samında 10,5 milyon avroluk destekle kurulan SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve De­polama Tesisi’nin bu dönüşü­mün merkezinde yer aldığını be­lirten Eraslan, tesiste Türk so­monu ve palamut gibi ürünlerin fileto, marinasyon ve ileri işleme teknikleriyle yüksek katma de­ğerli ürünlere dönüştürüldüğü­nü ifade etti.

Sinop Lakerdası’nın coğrafi işaretli ürün olarak yeniden ko­numlandırıldığı aktaran Eras­lan, kadın istihdamının artı­rıldığı modern üretim tesisiyle bölgesel markalaşmanın güçlen­dirildiğini kaydetti.

Balık yağı rafinasyonu ala­nında da yeni yatırımla­ra hazırlandıklarını söy­leyen Eraslan, “Türki­ye’nin ithalata bağımlı olduğu bir alanda yerli üretim altyapısı oluş­turmayı hedefliyoruz. Balık yağından gıda tak­viyesi ve ilaç sanayine yö­nelik ürünlerin geliştirilmesi Si­nop’u ihtisas merkezi konumuna taşıyabilir” dedi.

Turizmde hedef dört mevsim ekonomi

KUZKA, turizm tarafında ise doğa, kıyı, kültür ve gastronomi­yi entegre eden yeni bir model üzerinde çalışıyor. 2025 yılında tamamlanan TR82 Bölgesi Tu­rizm Master Planı’nın uygulama aşamasına geçildiğini belirten Eraslan, temel hedefin turizmi dört mevsime yaymak olduğunu söyledi. Kastamonu’da doğa te­melli turizm yatırımları, kırsal konaklama ve ekoturizm; Çan­kırı’da termal turizm ve konak­lama altyapısı; Sinop’ta ise deniz ve kültür turizmine yönelik ni­telikli tesis yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Eraslan, “Biz turizmi sadece ziyaretçi sayısı olarak değerlen­dirmiyoruz. Konaklama süresini uzatan, kişi başı harcamayı artı­ran ve yerel ekonomiye daha faz­la gelir bırakan sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mega Endüstri Bölgesi vurgusu

Sanayi altyapısının güçlendi­rilmesi için lojistik yatırımların kritik önem taşıdığına işaret eden Eraslan, Kastamonu’daki Seydi­ler-Ağlı hattının Mega Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Kastamonu-İnebolu yolu ile li­man bağlantısının bölgenin dış pazarlara erişimini güçlendirece­ğini belirten Eraslan, Çankırı’da OSB’lerin demiryolu altyapısıyla entegrasyonuna yönelik çalışma­ların sürdüğünü ifade etti.

Sinop’ta ise kruvaziyer ve yat limanı projelerinin lojistik ve tu­rizm açısından yeni fırsatlar ya­ratacağını kaydeden Eraslan, “Ka­rayolu, demiryolu ve denizyolunu birlikte ele alan entegre bir lojistik perspektifi oluşturuyoruz” dedi.

KOBİ’lere seçici teşvik modeli

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında KOBİ’le­rin bölgesel dönüşümün mer­kezinde yer aldığını vurgulayan Eraslan, yatırımcılara vergi in­dirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi mu­afiyeti ve faiz desteği gibi önemli avantajlar sunulduğunu söyledi.

Sekiz yıl boyunca sigorta pri­mi işveren hissesi desteği sağ­landığını belirten Eraslan, “Ajans olarak yatırımcıların doğru alanlara yönlendirilmesi, yatırım süreçlerinin hızlandırıl­ması ve bölgesel fırsatların gö­rünür hale getirilmesi için aktif danışmanlık yürütüyoruz” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği gündemde

KUZKA’nın kalkınma mode­linde sürdürülebilirlik başlı­ğının da önemli yer tuttuğunu ifade eden Eraslan, enerji ve­rimliliği ve yenilenebilir ener­ji yatırımlarının desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

Çankırı’da güneş enerjili ta­rımsal sulama projeleri, Kasta­monu ve Sinop’ta ortak kullanım tesislerine kurulan çatı GES uy­gulamalarının yaygınlaştırıldığı­nı aktaran Eraslan, sanayide kar­bon ayak izi yönetimi ve kaynak verimliliğinin önümüzdeki dö­nemin temel başlıkları arasında yer alacağını söyledi.

Eraslan, “Kuzey Anadolu’nun sahip olduğu doğal kaynakları sürdürülebilir üretim anlayışıyla buluşturabilirsek, bölge yalnızca Türkiye’de değil uluslararası öl­çekte de güçlü bir üretim ve ya­tırım merkezi haline gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

