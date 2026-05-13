Kuzey Anadolu, katma değerli üretimde yeni lig peşinde
KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, TR82 Bölgesi’nde ahşap sanayi, su ürünleri, turizm ve tarıma dayalı üretimde katma değerli dönüşümü hızlandıracak yatırımlara odaklandıklarını söyledi. Eraslan, “Kuzey Anadolu’yu hammadde üreten değil, işleyen, markalaştıran ve ihracat yapan bir üretim üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Nesrin KOÇASLAN
nesrin.kocaslan@dunya.com
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop’u kapsayan TR82 Bölgesi’nde üretim, turizm ve tarım ekseninde yeni bir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyor. KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, bölgenin artık yalnızca hammadde üreten değil, işleyen, markalaştıran ve ihracata yönelen bir yapıya dönüştürülmesi için kapsamlı bir yol haritası uyguladıklarını söyledi.
DÜNYA’ya konuşan Eraslan, özellikle “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” kapsamında katma değerli yatırımlara odaklandıklarını belirterek, “Bölgenin doğal kaynaklarını ileri teknoloji, markalaşma ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla birleştiriyoruz. Hedefimiz; üretimin niteliğini yükselten, ihracatı artıran ve yerel kalkınmayı kalıcı hale getiren bir ekonomik dönüşüm” dedi.
Ahşap, su ürünleri ve turizm öne çıkıyor
TR82 Bölgesi’nde illere özgü ihtisaslaşma modelinin benimsendiğini aktaran Eraslan, Kastamonu’da yapısal ahşap ürünleri, modüler mobilya, nitelikli kapı ve odun dışı orman ürünlerine yönelik yatırımlar desteklendiğini; entegre mermer işleme ve sarımsak ile endüstriyel kenevirden katma değerli üretim de teşvik kapsamına alındığını kaydetti. Eraslan, Çankırı’da doğal kaynak suyu üretimi, otomotiv yan sanayi, tuz ve mineral tabanlı kimya ürünleri ön plana çıkarken; Sinop’ta ise balık işleme, tütsülenmiş ürünler, balık yağı rafinasyonu ve protein türevleri gibi ileri işleme yatırımlarına ağırlık verildiğini söyledi.
Eraslan ayrıca, “Bölgede klasik üretim modelinden ileri işleme ve yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandırmak istiyoruz. Bu nedenle yatırım desteklerimizi seçici sektörler üzerinde yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.
KUZKA’nın en dikkat çekici dönüşüm alanlarından biri ise su ürünleri sektörü oldu. Eraslan, Sinop’un yalnızca avcılık ve yetiştiricilik merkezi değil, aynı zamanda ileri işleme ve markalaşma üssü haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
AB ve Türkiye ortak finansmanıyla yürütülen proje kapsamında 10,5 milyon avroluk destekle kurulan SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi’nin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belirten Eraslan, tesiste Türk somonu ve palamut gibi ürünlerin fileto, marinasyon ve ileri işleme teknikleriyle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü ifade etti.
Sinop Lakerdası’nın coğrafi işaretli ürün olarak yeniden konumlandırıldığı aktaran Eraslan, kadın istihdamının artırıldığı modern üretim tesisiyle bölgesel markalaşmanın güçlendirildiğini kaydetti.
Balık yağı rafinasyonu alanında da yeni yatırımlara hazırlandıklarını söyleyen Eraslan, “Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu bir alanda yerli üretim altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Balık yağından gıda takviyesi ve ilaç sanayine yönelik ürünlerin geliştirilmesi Sinop’u ihtisas merkezi konumuna taşıyabilir” dedi.
Turizmde hedef dört mevsim ekonomi
KUZKA, turizm tarafında ise doğa, kıyı, kültür ve gastronomiyi entegre eden yeni bir model üzerinde çalışıyor. 2025 yılında tamamlanan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı’nın uygulama aşamasına geçildiğini belirten Eraslan, temel hedefin turizmi dört mevsime yaymak olduğunu söyledi. Kastamonu’da doğa temelli turizm yatırımları, kırsal konaklama ve ekoturizm; Çankırı’da termal turizm ve konaklama altyapısı; Sinop’ta ise deniz ve kültür turizmine yönelik nitelikli tesis yatırımları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.
Eraslan, “Biz turizmi sadece ziyaretçi sayısı olarak değerlendirmiyoruz. Konaklama süresini uzatan, kişi başı harcamayı artıran ve yerel ekonomiye daha fazla gelir bırakan sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mega Endüstri Bölgesi vurgusu
Sanayi altyapısının güçlendirilmesi için lojistik yatırımların kritik önem taşıdığına işaret eden Eraslan, Kastamonu’daki Seydiler-Ağlı hattının Mega Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin önemli bir eşik olduğunu söyledi.
Kastamonu-İnebolu yolu ile liman bağlantısının bölgenin dış pazarlara erişimini güçlendireceğini belirten Eraslan, Çankırı’da OSB’lerin demiryolu altyapısıyla entegrasyonuna yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Sinop’ta ise kruvaziyer ve yat limanı projelerinin lojistik ve turizm açısından yeni fırsatlar yaratacağını kaydeden Eraslan, “Karayolu, demiryolu ve denizyolunu birlikte ele alan entegre bir lojistik perspektifi oluşturuyoruz” dedi.
KOBİ’lere seçici teşvik modeli
Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında KOBİ’lerin bölgesel dönüşümün merkezinde yer aldığını vurgulayan Eraslan, yatırımcılara vergi indirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği gibi önemli avantajlar sunulduğunu söyledi.
Sekiz yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandığını belirten Eraslan, “Ajans olarak yatırımcıların doğru alanlara yönlendirilmesi, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve bölgesel fırsatların görünür hale getirilmesi için aktif danışmanlık yürütüyoruz” diye konuştu.
Yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği gündemde
KUZKA’nın kalkınma modelinde sürdürülebilirlik başlığının da önemli yer tuttuğunu ifade eden Eraslan, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmeye devam ettiğini belirtti.
Çankırı’da güneş enerjili tarımsal sulama projeleri, Kastamonu ve Sinop’ta ortak kullanım tesislerine kurulan çatı GES uygulamalarının yaygınlaştırıldığını aktaran Eraslan, sanayide karbon ayak izi yönetimi ve kaynak verimliliğinin önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasında yer alacağını söyledi.
Eraslan, “Kuzey Anadolu’nun sahip olduğu doğal kaynakları sürdürülebilir üretim anlayışıyla buluşturabilirsek, bölge yalnızca Türkiye’de değil uluslararası ölçekte de güçlü bir üretim ve yatırım merkezi haline gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.