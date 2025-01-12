Kuzey Denizi Rotası'nda 2024'te kargo rekoru

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 2024 yılı boyunca Kuzey Denizi Rotası (NSR) üzerinde gerçekleştirilen sevkiyat miktarının toplamda 37,9 milyon tona ulaştığını duyurdu. Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023’e göre 1,6 milyon tonluk bir artış anlamına geliyor.

Yeni bir nakliye rotası oluşturma görevi

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Nükleer buzkıran filosunun 65. yıldönümü sadece kargo taşımacılığında yeni rekorların kırıldığı bir yıl değildi. Ocak ayında buzkıran Leningrad'ı ve kasım ayında Chukotka'yı denize indirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her iki törene de katılması, bu gelişmelerin ülke için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Yeni yıldan birkaç gün önce buzkıran Yakutia'ya bayrak çekildi. 2024 yılındaki bir diğer önemli gelişme ise Putin’in, Büyük Kuzey Denizi Rotası konseptini desteklemesiydi. Bu konsept, önümüzdeki birkaç on yılda Arktik’de gelecekteki çabalarımızı yönlendirecek. Kaliningrad'dan Vladivostok'a kadar nehir limanları ve demiryollarıyla bağlanacak ilgili altyapıyla birlikte yeni bir nakliye rotası oluşturma göreviyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Rekor sayıda transit sefer ve artan talep

2024 yılında NSR üzerinde gerçekleştirilen transit sefer sayısı rekor düzeyde artarak 92’ye ulaştı. Bu seferlerde toplamda 3 milyon tonun üzerinde transit kargo taşındı ve bu, 2013 yılındaki kargo hacminin yaklaşık 1,5 katına denk geliyor. Kuzey Denizi Rotası’na olan ilgi ve talep de aynı şekilde yükseliş gösterdi. GlavSevmorput (Kuzey Denizi Rotası Başmüdürlüğü), 2024 yılında NSR sularında seyir izni için 1.312 başvuru alarak tarihî bir seviyeye ulaştı. Bir önceki rekor, 1.228 başvuru ile kırılmıştı.

Dev konteyner gemisinin tarihi geçişi

2024 yılında NSR’yi kullanan en büyük konteyner gemisi, 11 Eylül’de Zhelaniya Burnu’ndan rotaya girerek 17 Eylül’de Dezhnev Burnu’ndan çıktı. Gemi, bu rotayı altı günden kısa bir sürede tamamladı ve bu tarihi geçiş büyük yankı uyandırdı.

Rosatom’un bağlı kuruluşu Atomflot’un nükleer buzkıran gemileri, GlavSevmorput uzmanlarının desteğiyle 976 gemiye eşlik etti. Bunun yanı sıra, 72 gemiye seyrüsefer desteği ve bilgi sağlandı. NSR üzerindeki bu operasyonlar, bölgenin güvenliğini artırırken rotanın önemini bir kez daha vurguladı.