Kuzey Denizi'nde dev petrol ve doğal gaz keşfi!

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Norveçli enerji devi Equinor, Kuzey Denizi'ndeki Oseberg sahası yakınlarında yeni petrol ve doğal gaz kaynakları keşfettiğini açıkladı.

Grimsnes adı verilen keşif, Bergen'in yaklaşık 145 kilometre batısında, Oseberg Sør platformunun ise 15 kilometre güneybatısında gerçekleştirildi. İlk tahminlere göre sahada 19 milyon ila 50 milyon varil arasında geri kazanılabilir petrol eşdeğeri kaynak bulunuyor.

İlk üretim için üç yıllık hedef

Equinor, yeni sahayı mevcut Stjerne denizaltı tesisine bağlayarak üretimi Oseberg Sør platformu üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu yöntemle yeni platform inşa etme ihtiyacının azaltılması ve yatırım maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Şirketin 2027 yazında nihai yatırım kararını alması, ilk üretimin ise üç yıl içinde başlaması bekleniyor. Proje kapsamında iki veya üç üretim kuyusu açılması öngörülüyor. Equinor, süreci hızlandırmak amacıyla denizaltı ekipmanlarının tedarikine 2027'nin başında başlamayı planlıyor.

2035'e kadar 200 yeni arama kuyusu

Equinor, mevcut petrol ve doğal gaz sahalarındaki üretimi sürdürmek amacıyla 2035'e kadar yaklaşık 200 arama kuyusu açmayı ve 75 denizaltı geliştirme projesini tamamlamayı hedefliyor.

Şirket, Norveç kıta sahanlığındaki üretimini günlük yaklaşık 1,3 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesinde tutmayı amaçlıyor. Bu üretimin yüzde 70'inin yeni kuyular ve geliştirme projelerinden sağlanması bekleniyor.

Avrupa'nın enerji arzı açısından önemli

Norveç, Avrupa'nın Rus doğal gazına bağımlılığını azaltma çabalarının ardından kıtanın önemli enerji tedarikçilerinden biri haline geldi.

Grimsnes keşfi de mevcut sahaların üretim ömrünü uzatması ve bölgenin enerji arzına katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Equinor'un yüzde 50 payla işlettiği ruhsatta, Norveç devlet şirketi Petoro yüzde 40, TotalEnergies ise yüzde 10 hisseye sahip. Projenin toplam yatırım maliyeti ve beklenen günlük üretim miktarı henüz açıklanmadı.