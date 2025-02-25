Kuzey Irak petrolünün ihracatı için önemli gelişme! Iraklı bakandan Türkiye açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için hazırlıklar bitti.

Irak resmi ajansı INA’ya konuşan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, petrol ihracatını yeniden başlatmak için boru hattının hazır olduğunu söyledi.

Abdulgani, petrol ihracatı konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, boru hattının hazır olduğunu ve iki gün içinde ihracatın yeniden başlamasını umduklarını belirtti.

Türkiye'nin onayı bekleniyormuş

"İhracatın yeniden başlaması için Türk tarafıyla görüşme ve yazışma halindeyiz." diyen Abdulgani, "Türk tarafının onayı alındığında ihracat yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

Abdulgani, sözlerini şöyle sürdürdü: "IKBY üzerinden yapılan petrol ihracatı için bütçe yasasına göre belirlenen miktar günlük 300 ila 325 bin varil. Bunun bir kısmı iç tüketim için kullanılacak, geri kalanı ise ihraç edilecek."

İki yıldır petrol akışı yok

Irak Meclisi, IKBY'den çıkarılan petrolün varil başına taşınma maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak’a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.