Kuzey Irak'tan petrol sevkıyatı yavaşladı
Kuzey Irak'tan Ceyhan'a taşınan ham petrol miktarının günde 225 bin varile gerilediği iddia edildi. Hattan normalde günlük 600 bin varil civarında petrol sevkıyatı yapılıyordu.
Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinden boru hattıyla Ceyhan'a taşınan ham petrol miktarının, keskin şekilde gerileyerek günde 225 bin varil civarına düştüğü iddia edildi.
Hattan genellikle günlük 600 bin varil civarında olan petrol sevkıyatının, dün günlük 500 bin varil civarında gerçekleştiği ifade ediliyor.
Kaynak: Reuters