Kuzey Kore endişelendirse de Güney’de işler normal tempoda

20 Eylül 2017

Sercan AKINCI

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul’un sanayi ve ticaret hayatına katkı yapmak amacıyla farklı ülke pazarlarını ve kültürleri tanıma fırsatı sunan “Ülke Günleri” etkinlikleri kapsamında Güney Kore’yi mercek altına aldı. İSO’nun önemli ticaret ve yatırım potansiyeline sahip Uzak Doğu pazarı hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği Güney Kore Ülke Günü: Türkiye İçin Fırsatlar seminerine, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar ve Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Young-Cheol CHA’nın yanında iki ülke iş dünyasından da çok sayıda isim katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar, Güney Kore’nin yaptığı Ar-Ge yatırımları, ürettiği teknolojik ürünleri ve katma değerle başta ekonomik olmak üzere kültürel ve sosyal anlamda hem bölgesini hem de dünyayı etkileyen bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Güney Kore ile ticareti geliştirmenin, sanayiciler için çok mühim bir hedef olduğunu dile getiren Serdar Urfalılar, bu kapsamda ülkenin sahip olduğu potansiyeli rakamlarla aktardı. Türkiye ve Güney Kore arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine dair Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2013'te yürürlüğe girdiğini hatırlatan Urfalılar “2015 yılında Seul’de imzalanan ‘Hizmet Ticareti Anlaşması’ ve ‘Yatırım Anlaşması’nın da STA kapsamına alınacak olmasıyla, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin hukuki altyapısı en ileri seviyede tamamlanacak. Güney Kore ile ticaret hacmini ve iş birliğimizi artırmak için firmalarımızın bu anlaşmalardan istifade etmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

Konuşmasının ardından DÜNYA’ya açıklama yapan Urfalılar, Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin Güney Kore iş insanlarını endişelendirmesine rağmen, işlerini olağan temposunda devam ettiğini dile getirdi. Urfalılar, Kuzey Kore’nin 6- 7 tane nükleer deneme yaptığını hatırlatırken, “Binin üstünde nükleer deneme yapan ülkeler var” dedi.

Sağlıklı besinlere talep artıyor

Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Young-Cheol Cha da savaş döneminde Türkiye’nin gösterdiği yardımla iki ülkede kan kardeşliği ilişkisinin kurulduğunu, diplomatik ilişkilerin de 60.yılına girdiğini söyledi. Güney Kore ile ticareti artırmaya yönelik öneriler getiren CHA, şunları söyledi: “Güney Kore pazarına dair derin bir araştırma yapmanız öncelikle önem taşıyor. Türkiye’nin Güney Kore’ye vaatkar olan ihracat ürünlerini belirlemesi çok faydalı olur. Ülkemizde sağlıklı besinlere artan bir talep söz konusu. Türkiye bu alanda çok zengin bir durumda. Yine Türk tekstili tasarım açısından çok gelişti. İnşaat sektörünüz de çok başarılı. Aynı şekilde Güney Kore’de yeni hükümetimiz, yenilenebilir enerji konusunda altyapısını kuvvetlendirmek istiyor. Yani iki ülkenin enerji sepetlerinde yenilenebilir enerji mevcut. Dolayısıyla tüm bu alanlarda iş birlikleri olabilir.”