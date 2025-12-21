Kuzey Koreli hackerlar 2025’te 2 milyar doları aşkın kripto para çaldı

Blockchain analiz firması Chainalysis'in son verilerine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2025 yılında 2,02 milyar dolardan fazla kripto para çaldı.

Chainalysis raporuna göre, Kuzey Koreli hackerlar bu yıl 2024'e kıyasla yüzde 50'den daha fazla kripto para çaldı ve 2016'dan bu yana kripto para hırsızlığından elde ettikleri gelir toplam 6,75 milyar dolara ulaştı.

ABD ve BM'nin ulusal güvenlik uzmanları ise çalınan fonların Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Sektörün en büyük hırsızlık olayı

Bu tutarın büyük bölümü, şubat ayı sonunda Dubai merkezli kripto para borsası Bybit’in 1,5 milyar dolarlık bir siber saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. Saldırının Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından düzenlendiği düşünülürken, çalınan fon miktarı kripto para sektörünün bugüne kadarki en büyük hırsızlık olayı olarak kayıtlara geçti.

Bybit soygununun ardından hackerlar, çalıntı varlıkları aklamak için son derece karmaşık yöntemler kullandı. Fonlar, birden fazla dijital cüzdan ve farklı blok zincirleri arasında dolaştırılırken, bir kısmı da merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları üzerinden transfer edildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD Senatosu, bilgisayar korsanlarının merkeziyetsiz finans protokollerini nasıl kullandığını araştırmak için harekete geçti.