Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi hizmete girdi

Yapımına 2017'de başlanan ve 36 ayda tamamlanan 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu, 4 gidiş 4 geliş olarak inşa edildi.

Toplam 35 kilometre uzunluğa sahip 10 tünel, 56 kilometreyi bulan 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfezin yer aldığı otoyol, akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı.

Değişken mesaj ve trafik işaretçileriyle desteklenen otoyolda yer alan kameralar, trafik sayım sensörleri ve meteoroloji istasyonlarından gelen veriler, 1 ana ve 2 alt kontrol merkezinde 7 gün 24 saat izlenerek trafik güvenliğini kontrol ediliyor ve meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale gerçekleşiyor.

Garipçe'de konuşlandırılan ana kontrol merkezinde idari tüm birimlerin yanında, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 42 ekrandan 7/24 yolların güvenliğini kontrol eden bir trafik kontrol merkezi de yer alıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin bu açıdan hayata geçen en önemli projelerden olduğunu vurguladı.

Otoyolda ve yol üzerinde bulunan tünellerde yer alan diğer sistemlerden, acil haberleşme telefonlarıyla görüşme yapılabildiğine değinen Karaismailoğlu, "Tüm bu uygulamaların yanı sıra birçok farklı akıllı ulaşım sistemi elemanlarıyla trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Kazaların minimum düzeye düşürülmesi sağlandı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde 2003-2020'de taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken can kaybının azaldığını, bu başarının arkasında bilimsel çalışmalar ışığında yapılan doğru yatırımların bulunduğunu söyledi.

Yıllık 3,5 milyar lira tasarruf

Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl 16 Aralık'ta Ankara-Niğde Otoyolunu Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmete aldıklarını, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz, seyahat süresini kısaltan, kara yolu ulaşımının stratejik bir parçasını tamamladıklarını anlattı.

Söz konusu yolda yol güvenliğinin en üst seviyede yönetildiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık bütün yollarımızı akıllı ulaşım sistemleriyle inşa ediyor; tüm karay olu ağımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi tam da bu amaca hizmet eden çok güzel ve doğru bir örnek oldu. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya Akyazı yakınlarında sona eren Kuzey Marmara Otoyolu; İstanbul şehir içi trafiğini ve boğaz geçişini önemli ölçüde rahatlattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinde seyahat süresinde yüzde 42'ye varan kısalma olmuştur. Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ile nakliye araçlarına kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu."

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 518 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 518 milyon lira tasarruf sağlandığını kaydederek, karbon emisyonunun 198 bin ton azaltıldığını, hava kirliliği ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sunulduğunu bildirdi.

"Otoyol 3 bin 46 adet kamerayla 24 saat izleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamında 3,2 milyon metre fiber optik kablo altyapısı bulunduğunu kaydederek "Otoyolda, 134 adet değişken mesaj işareti, 3 bin 46 adet kamera, 36 adet meteoroloji ölçüm istasyonu, 275 acil telefon altyapısıyla ücret toplama, olay algılama, trafik güvenliği, iletişim ve haberleşme ağı altyapısı bulunmaktadır. Tüm bu altyapının yönetimi 53 bin 300 metrekare saha üzerine kurulu bu Ana Kontrol Merkezi yerleşkesinde; 24 saat çalışma sistemiyle 148 personel aracılığıyla gerçekleşmektedir." dedi.