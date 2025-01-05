Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş garantisi artırıldı: CHP tepki gösterdi

Sözcü’de yer alan habere göre CHP’li Yavuzyılmaz, söz konusu artışla ilgili olarak “Tutturulması neredeyse imkansız olan bu araç sayısının faturası yine vatandaşa çıkacak. Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 22 kez geçse bile 2025 yılı için garanti edilen toplam araç geçiş sayısı tutturulamıyor. Bunun adı soygundur” tepkisini gösterdi.

Avrupa ve Anadolu Otoyolu toplamında ilk sözleşmede garanti edilen yıllık araç sayısı 208 milyon 50 bin adet olurken, 2025 yılı için yeniden belirlenen garanti araç sayısı: 344 milyon 786 bin 665 adete çıktı.

İlave edilen garanti araç sayısı 136 milyon 736 bin 665 olurken; 2025 yılı için Hazinenin şirketlere garanti ettiği araç sayısındaki artış oranı yüzde 65 olarak hesaplandı.