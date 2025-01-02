KUZKA tarafından başarılı bulunan 10 projeye 67 milyon liralık destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve SOGEP-Anadoludakiler Programı değerlendirme süreci tamamlandı. KUZKA tarafından Bölge illeri adına sunulan 10 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Toplam yatırım tutarı 90 milyon lira

Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak program çerçevesinde toplam yatırım tutarı 90 milyon lira olan 10 projeye KUZKA tarafından yaklaşık 67 milyon lira destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SOGEP kapsamında Kastamonu’da 'Mesleki Eğitim Atölyeleri İle İstihdam Yolculuğu' ve 'Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası'; Çankırı’da 'Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı', 'Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi' ve 'Ilgaz Çeltik İşleme Tesisi'; Sinop’ta 'Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi’ ile ‘Kırsalda Silaj Üretimi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi' projesi desteklenmeye hak kazandı.

Yöresel ürünlere 10 milyon destek

SOGEP-Anadoludakiler programı kapsamında ise TR82 Bölgesi özelinde 3 proje destek almaya hak kazandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta 3 projeye KUZKA tarafından toplamda 9 milyon 676 bin lira destek sağlanacak. Desteklerden Kastamonu’da 'Kastamonu Kültürel Mirası', Çankırı’da 'Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi' ile Sinop’ta 'Boyabat Tekno Zanaart' projeleri yararlanacak.

Hayata geçirilecek bu projeler ile bölgedeki dezavantajlı kesimler istihdama kazandırılarak kırsalda tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretiminin katma değerli hale getirilmesi hedefleniyor. Bölgeye özgü yöresel ürünler ile geleneksel el sanatlarının da destekleneceği programlar kapsamında, bölgede yetişmiş insan kaynağı ve istihdam edilebilirlik de artırılmış olacak.