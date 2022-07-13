KYK borcu faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan öğrenim kredisi açıklaması

KYK borcu faizleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Öğrenim kredisi borçları için talep edilen yüksek faizli geri ödenecek tutarlar en çok konuşulan konulardan olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuya dair açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, KYK borcu faizleri konusunda önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

KYK borcunun geri ödenecek tutarları konusunda açıklama yapan Kasapoğlu, "354 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Eski adı TEFE... Bir faiz uygulaması değil öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Kanunda olan enflasyon bazlı bir süreç. Biz gençlerimizi hiç mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda gençlerimiz hiçbir mağduriyete ezdirilmeyecek kadar önemli. Yurt içi enflasyon oranıyla ilgili detaylıca çalıştık. Bundan sonra da gençlerimizi mağdur etmemek için adımlar atacağız. İlk kabine toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşacak." ifadelerini kullandı.

KYK borcu konusunun önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda ele alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

KYK borcu nereden sorgulanıyor?

KYK borcu sorgulaması e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın intenet sitesinden yapılabiliyor. Sistemde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı işlemlerinden KYK borcu miktarı görüntülenebiliyor. Burada 'Vergi Borçları' sekmesi altında öğrenim kredisi borçları görüntülenebiliyor ve kredi ve banka kartları ile borç ödemesi yapılabiliyor.