KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? Öğrenim kredisi başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK burs ve öğrenim kredisi için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrilmiş durumda... Eylül ayının gelişi ile birlikte aramalar da iyice hızlandı. Eğitim masrafları için güzel bir kaynak olan burslar için bekleyiş devam ederken gündemden düşmeyen soru "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.

2026 KYK burs başvuruları başladı mı?

Hayır, 2 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından bir duyuru yayımlanmadı.

Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Beklentiler ekim ayının ortasında başvuruların başlaması yönünde...

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.