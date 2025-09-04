KYK yurt ücretlerine zam! Fiyatlar 750 TL'den başlıyor, KYK yurt ücretlerine zam mı geldi? KYK yurt ücretleri ne kadar?

Üniversite öğrencileri, artan kira fiyatları nedeniyle barınma tercihini çoğunlukla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yana kullanıyor. KYK yurt başvuruları devam ederken, son başvuru tarihi 6 Eylül olarak açıklandı.

Bu yıl KYK yurt ücretlerinde geçen seneye göre yüzde 40'lık bir artış yapıldı. Fiyatlar, oda tiplerine göre farklılık gösteriyor.

Oda fiyatları 750 tl'den başlıyor

Birinci tip odaların aylık ücreti 750 TL olarak belirlendi. Altıncı tip odalar için ise bu tutar 1.250 TL'ye kadar çıkıyor.

Zamlı KYK yurt ücretleri şu şekilde:

• Birinci tip oda: 750 TL

• İkinci tip oda: 850 TL

• Üçüncü tip oda: 850 TL

• Dördüncü tip oda: 1.050 TL

• Beşinci tip oda: 1.150 TL

• Altıncı tip oda: 1.250 TL