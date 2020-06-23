La Liga’ya numune gitti

23 Haziran 2020

Zehra ORUÇ/BURSA

Bursalı sanayiciler, pandemi ile mücadele sürecinde tekstilden elektronik aksam ve cihazlara kadar pek çok alanda üretim ve ürün desteği sunarken, üniversiteler de Ar-Ge çalışmalarıyla katkıda bulunuyor. Pandemi sürecinde, kentte üniversite-sanayi işbirliğine örnek olacak çalışmalar yapılıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin maske üretimi için Ar-Ge desteği verdiği iki tekstil firması ürünleriyle ihracatın kapılarını araladı. Bu bağlamda; Altınsu Tekstil tarafından üretilen yıkanabilir ve antiviral bez maskeler için FDA (U.S. Food and Drug Administration) onayı ve CE belgesi de alındı. Firma, ihracatına da başlayacağı bu maskelerin ilk üretimlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde bağışladı.

Luno Tekstil’in ürettiği bez maskelerin de numuneleri dünyanın dev spor kulüplerine gönderildi. Anlaşma sağlanması durumunda NBA, Bundesliga ve La Liga’da mücadele eden sporcular bu maskeleri takacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Maske üretim kapasitesinin artması kaçınılmaz bir durum oldu. Bu kadar yoğun bir talebin tek kullanımlık cerrahi maskeler ile karşılanması mümkün görülmüyordu. Çözüm ise yıkanıp tekrar kullanılabilen, biyosidal özelliğe sahip olan bez maskelerin üretilmesinden geçiyordu. Ancak burada önemli olan ise bu tür bez maskelerin yeterli koruma faktörüne sahip olmaları” dedi.

BTÜ’nün geliştirdiği kumaştan üretilen maske, Eurolab'dan N95 raporu aldı

Salgın sürecinde Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) laboratuvarlarında geliştirilen dokuma esaslı, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir bez maske kumaşı yapılan testlerden başarı ile geçerek, N95 standardında bir koruma sağladı. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin yürüttüğü üniversite-sanayi işbirliği kapsamında üretilen dokuma esaslı yıkanabilir yeni tip maske kumaşı; BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği ve Dominant Tekstil ortak çalışması ile BTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda (BTÜ MERLAB) geliştirildi. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Kenan Yıldırım, “Laboratuvarlarımızda geliştirilen maske kumaşından üretilen maskelerin yaygın bilinen N95 standardında partikül filtreleme özelliği, Eurolab testleriyle raporlandı. Gerek kumaşın, gerekse kumaş ile üretilen maskelerin işbirliği içinde olduğumuz firmalarca yurtiçi satışları ve ihracatı artarak devam ediyor” dedi.

“FAYDA-MALİYET ANALİZİNDE DE FİRMALARA DESTEK OLUYORUZ”



COVID-19 mücadelesine katkı sunmak için BUTEKOM ortaklığıyla bez maske geliştirilmesi konusunda tekstil firmalarına Ar-Ge desteği verdiklerini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Geliştirilen maskelerde sadece antibakteriyel ve antiviral koruma değil aynı zamanda kullanım konforu ve fayda/ maliyet analizi konusunda da destek oluyoruz” dedi.