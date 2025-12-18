Labubu alarmı: Yüzde 40 değer kaybetti

Çin merkezli oyuncak şirketi Pop Mart ve en popüler markalarından biri olan Labubu, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Son haftalarda hisselerde yaşanan yaklaşık yüzde 40’lık sert düşüş, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline dair soru işaretlerini artırdı. Piyasada, “Labubu çılgınlığı sona mı eriyor?” endişesi açıkça dillendiriliyor.

12 aylık hedef fiyat 359 Hong Kong doları

Buna karşın şirketin temel göstergeleri hâlâ güçlü. Pop Mart’ın ilk yarı gelirleri 2 milyar dolara ulaşarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Analistlerin ortalama 12 aylık hedef fiyatı ise 359 Hong Kong doları (1971 TL), bu da hissenin son kapanışına göre yaklaşık yüzde 84’lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca hisse için 40’ın üzerinde “al” tavsiyesi bulunuyor.

Satışlar yıllık bazda yüzde 400’ün üzerinde arttı

Ancak kısa vadeli göstergeler yatırımcıları tedirgin ediyor. ABD’deki Black Friday satışları beklentilerin altında kaldı. Satışlar yıllık bazda yüzde 400’ün üzerinde artmış olsa da, bir önceki çeyrekte bu oranın iki katı görülmüştü. Bu yavaşlama, piyasada sert bir şekilde fiyatlandı. Son dört ayda hisseler yüzde 40 gerilerken, açığa satış pozisyonları da kasım ayına kıyasla üç katına çıktı. Şirketin ileriye dönük değerlemesi ise 14 kat kazanç seviyesine kadar düşerek, altı ay önceki 45 kat seviyesinin çok altına indi.

Geçici bir moda mı, kalıcı bir marka mı?

Asıl tartışma ise markanın fikri mülkiyet gücü üzerinde yoğunlaşıyor. Labubu’nun, Beanie Babies gibi geçici bir moda mı, yoksa Hello Kitty ya da Disney benzeri kalıcı bir marka mı olacağı sorgulanıyor. Pop Mart bu endişelere karşı hamleler yapıyor: Pekin’de bir tema parkı açıldı ve Sony Pictures ile Labubu filmi için anlaşma sağlandı.

Buna rağmen Google Trends verileri, “Labubu” aramalarının soğumaya başladığını gösteriyor. Ayrıca ikinci el piyasada Labubu figürlerinin eskisi kadar yüksek fiyatlara alıcı bulamaması, çılgınlığın ivme kaybettiğine işaret ediyor. Pop Mart için önümüzdeki dönem, bu markayı kalıcı bir küresel ikona dönüştürüp dönüştüremeyeceğini belirleyecek kritik bir sınav olacak.