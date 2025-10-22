Labubu çılgınlığı: Satışlarını yüzde 250 artırdı

Pop Mart, Ağustos ayında piyasaya sürdüğü mini Labubu serisiyle büyük bir satış başarısı elde etti. Şirketin, Eylül sonuna kadarki üç aylık gelirleri geçen yıla göre yüzde 250 arttı.

Çin dışı satışlar büyümede belirleyici rol oynadı: Amerika gelirleri yüzde 1200, Avrupa satışları ise yüzde 700’den fazla artış gösterdi.

Küçük canavar, büyük pazar

Keskin dişli, elf benzeri sevimli bir yaratık olarak tasarlanan Labubu, özellikle ABD’de büyük bir pop kültürü ikonuna dönüştü.

Kim Kardashian ve Blackpink grubundan Lisa gibi ünlülerin paylaşımları, markanın küresel bilinirliğini hızla artırdı.

Coca-Cola ve One Piece gibi dev markalarla yapılan ortaklıklar da Labubu’nun popülaritesini zirveye taşıdı.

Pop Mart’ın değeri rekor kırdı

2019’da piyasaya çıkan Labubu oyuncakları sayesinde Pop Mart, dünya genelinde 2.000’den fazla satış noktası ve otomatla faaliyet gösteriyor. Şirketin Hong Kong Borsası’ndaki hisseleri 2020’den bu yana yüzde 280 değer kazandı.

Son haftalarda JPMorgan gibi yatırım devlerinin “fazla değerlenmiş olabilir” uyarılarına rağmen, Labubu’nun başarısı Pop Mart’ı 45,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştırdı.