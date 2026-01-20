Labubu’nun sessizliği bozuldu: Pop Mart geri alımla hisseleri ayağa kaldırdı

Labubu oyuncaklarının üreticisi Pop Mart International Group Ltd hisseleri, şirketin 2024 başından bu yana ilk kez hisse geri alımı yaptığını açıklamasının ardından Hong Kong borsasında sert yükseldi. Labubu oyuncaklarının üreticisi olan Pop Mart’ın bu adımı, uzun süredir baskı altında kalan hisse fiyatında toparlanmayı beraberinde getirdi.

8 ayın en düşük seviyesinden dönüş yaptı

Salı günü işlemlerde Pop Mart hisseleri yüzde 10’a varan artışla 199,60 Hong Kong dolarına kadar yükseldi. Böylece hisse, yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyesinden güçlü bir dönüş yapmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Pazartesi günü toplam 251 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 32 milyon dolar) tutarında 1,4 milyon adet hissenin geri alındığı belirtildi. Investing verilerine göre işlem, Pop Mart’ın yaklaşık iki yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk hisse geri alımı oldu.

Labubu'ya yönelik ilginin zayıfladığı dönemde adım geldi

Hamle, şirketin amiral gemisi ürünü Labubu oyuncaklarına yönelik yatırımcı ilgisinin zayıfladığı bir dönemde geldi. Sosyal medyada viral hale gelen Labubu figürleri, 2024 ve 2025’in ilk aylarında Pop Mart’ın piyasa değerinde hızlı bir artışa yol açmıştı.

Ancak Labubu’ların sosyal medyadaki etkisini kaybetmesiyle birlikte bu ilgi 2025’in sonlarına doğru hızla azaldı. Bu gelişme, Pop Mart hisselerinde uzun süreli bir düşüş sürecini beraberinde getirdi. Hisse senedi yılın başlarında yüzde 200’ün üzerinde yükselmesine rağmen, 2025 genelinde kazanç oranı yüzde 109 seviyesinde kaldı.

Analistler, geri alım kararının şirket yönetiminin hisse değerine ilişkin güven mesajı verdiğini ve kısa vadede fiyatlamalar üzerinde destekleyici olabileceğini değerlendiriyor.