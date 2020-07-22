Lagarde: AB kurtarma fonu dayanışmanın işareti

22 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği üyelerinin COVID-19 krizinden kötü etkilenen ülkeler için açıklanan 750 milyar euroluk kurtarma fonunun Birlik içindeki dayanışma ruhunu gösterdiğini söyledi.

Kurtarma fonunun 360 milyar eurosunun kredi, geri kalan 390 milyar eurosunun ise hibe olarak kullanılacağını hatırlatan Lagarde, "Daha iyisi olabilirdi ancak şu an da yeterince iyi." dedi.

Lagarde ayrıca COVID-19 salgınında bir ikinci dalganın, yeniden toplu karantinaya sebep olacağı için, AB ekonomisinde büyük aksaklıklara neden olabileceğini hatırlattı.

Lagarde COVID-19 salgınının getirdiği sert değişimler sonrasında AB ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi ve bu sert değişimlerin ekonominin peşini bırakmayacağı uyarısında bulundu.