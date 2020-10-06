Lagarde: AB piyasaları şoklara daha dirençli olmalı

06 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa finans piyasalarının gelecekteki olası krizleri daha iyi yönetebilmek için şokları absorbe etme ve direnç konularında daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

ABD piyasalarının, COVID-19 krizinde Avrupa piyasalarına göre daha iyi performans gösterdiğine işaret eden Lagarde, Avrupa Birliği'nin Avrupa bankalarını daha esnek hale getirmek için çalışması gerektiğini ifade etti.

Lagarde daha önce, toparlanmanın beklendiği gibi pürüzsüz değil çalkantılı olacağını açıklamıştı.