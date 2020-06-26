Lagarde: Avrupa’da toparlanma ılımlı olacak

26 Haziran 2020

Avrupa merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yıllık yüzde 136 artan hanehalkı tasarruflarının tüketici talebini aşağı çekeceği uyarısını yaptı ve Avrupa’da ekonomik toparlanmanın ılımlı olacağını söyledi.

Artan hanehalkı tasarruflarının havayolu taşımacılığı ve otelcilik sektörlerinde tedavisi olmayan bir zararlara neden olduğunu ifade eden Lagarde, ECB’nin yayımladığı verilere göre, hanehalkı tasarruflarının şubat ve mart ayları arasındaki dönemde 214 milyar euro artışla tarihi en yüksek düzey olan 7.3 trilyon euroya ulaştı.

Toparlanma adına yapılacak çalışmaların karmaşık olacağını söyleyen Lagarde, toparlanma hızının ılımlı olacağını ekledi ve “Dükkanların yeniden açılmasıyla yapılan tasarrufların bir kısmı yeniden ekonomiye dönecek ancak önlem olarak alınacak tasarruflar devam edecektir” dedi.

“Beklenen önceki duruma dönmeyeceğiz” diyen Lagarde şöyle devam etti, “Bu yüzden havayolu şirketleri, hastane sanayi ve eğlence sekörü bu toparlanma sürecinden farklı bir görünümde çıkacak.”

Küresel ticaretin önemli ölçüde daralacağını öngören Lagarde, zayıflayan tedarik zinciri sebebiyle üretimin azaldığını bu sebeple de ekonomik toparlanmanın “eksik kalacağını” söyledi.

ECB haziran ayında acil fon alımı programını 600 milyar euroda 1.35 trilyon euroya genişletmiş ve finansman maliyetlerini düşük tutma amacıyla “tüm politika kaldıraçlarını” kullandığını açıklamıştı.

ECB ayrıca kredilerin de kesik bir biçimde arttığını ve mart ayından bu yana Euro Bölgesi sakinlerinin kullandığı kredilerin yüzde 6.2’yer tekabül eden 263 milyar euro arttığını duyurmuştu.