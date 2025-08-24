Lagarde: Avrupa'nın işgücü piyasası dirençli, göçmenler kilit rol oynadı

Lagarde, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, 2021 sonu ile 2025 ortası arasında istihdamın yüzde 4,1 oranında arttığını ve bunun ekonominin büyümesine yakın, yerleşik ekonomik kuralların öngördüğünden ise yaklaşık iki kat fazla olduğunu ifade etti. Enflasyonun istihdam maliyetinin oldukça düşük kalarak keskin bir düşüş gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Küresel ve iç dinamiklerin bu olumlu sonuca katkı sağladığını belirten Lagarde, yabancı işçilerin, 2022'de toplam işgücünün sadece yaklaşık yüzde 9'unu oluşturmalarına rağmen, son üç yıldaki işgücü büyümesinin yarısını karşıladığını vurguladı. Bu katkı olmasaydı, işgücü piyasası koşullarının daha sıkı ve üretimin daha düşük olabileceğini savundu.

Yabancı işçilerin ekonomik katkısına örnek olarak, Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının 2019'a kıyasla yüzde 6 daha düşük olacağını ve İspanya'nın COVID-19 pandemisi sonrası güçlü ekonomik performansının da büyük ölçüde yabancı işgücünün katkısından kaynaklandığını belirtti. Ancak bu durum, AB nüfusunun geçen yıl 450,4 milyona ulaşmasına neden olan net göçün, yerel seçmenlerden siyasi bir tepkiyle karşılaştığını da ekledi. Almanya'nın yeni hükümetinin aile birleşimi ve yeniden yerleştirme programlarını askıya alması veya ABD'de göçmenlik politikalarının sıkılaşması gibi örnekler, bu toplumsal hoşnutsuzluğun yansımaları olarak gösterildi.