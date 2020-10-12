Lagarde: Dijital euro asla nakit paranın yerini almayacak

12 Ekim 2020

"Nakit paranın 'kral' sayıldığı ülkelerde işler artık daha farklı yürüyecek" diyen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Dijital ödemelere duyulan güvenin artmasıyla ECB dijital euroya karşı daha ciddi bir yaklaşım sergiliyor. Ancak dijital euro asla nakit paranın yerini almayacak." ifadelerini kullandı.

COVID-19 salgını sonrası görünümü değerlendiren Lagarde, hizmet odaklı bir küreselleşme öngörüldüğü belirtti ve çok uluslu şirketlerin yüzde 60'ının COVID-19 salgınına tepki olarak dijital teknolojileri daha fazla benimsediğini ifade etti.

Lagarde ayrıca Avrupa'nın çalışan nüfusunun yarısının uzaktan çalışma sistemine geçtiğini ve çalışanların sadece yüzde 10'unun ofise geri dönmek istediğini açıkladı.