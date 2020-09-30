Lagarde: Düşük enflasyon yeni zorluklara neden oluyor
ECB Başkanı Lagarde, düşük enflasyon ortamının, COVID-19 krizi esnasında enflasyon hedefini ayarlama konusunda zorluklara neden olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 krizi ile mücadele devam ederken, düşük enflasyonun politika yapıcılarını yeni enflasyon hedefi belirleme konusunda zorluklarla karşı karşıya getirdiğini ifade etti.
Piyasa temelli önlemlerin uzun vadeli enflasyon beklentilerini karşılama konusunda başarısız olduğuna işaret eden Lagarde, politikaların hedefe ulaşana kadar yayılma eğiliminde olması gerektiğini söyledi.
Lagarde, "Enflasyon beklentilerini desteklemek için, hedeflerimizin kamu tarafından simetrik olarak algılanması gerek" dedi ve para politikasının tamamen anlaşılarak kabul edilmesi durumunda etkili olacağını ekledi.