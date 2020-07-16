16 Temmuz 2020

Lagarde: Ekonomik toparlanmayı desteklemek için bolca teşvik gerek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa Birliği'nin COVID-19 sebepli ekonomik krizi atlatmak için bolca parasal teşvike ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Lagarde, ilk olarak 600 milyar euro olarak açıklanan ancak daha sonra 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarılan Planlanan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) bütçesinin tamamen kullanılacağına işaret etti.

PEPP'in en önemli özelliğinin "esneklik" olduğunu vurgulayan Lagarde, ECB'nin para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu ve değişim için bir sebep olmadığını belirtti.

Ekonomik faaliyetin halen COVID-19 öncesine göre "çok düşük" olduğunu belirten Lagarde, ekonomik faaliyetlerde dibe vuruşun nisan ayında yaşandığını söyledi.

Koordine bir finansal duruşun önemli olduğunu söyleyen Lagarde, salgın sebepli krize verilen tepkilerin, çalışanları, işletmeleri ve bağımsızlığı korumak adına "geçici ve hedefli" olması gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği'nden gelen resmi veriler, mayıs ve haziran aylarında istihdam ve gelirde kayıplar görülse de "kısmi ve dengesiz" bir toparlanma yaşandığını gösteriyor. Diğer yandan salgın sebepli belirsizlikler tüketici harcamaları ve iş yatırımlarını baskılamaya devam ediyor.

Cuma günü Avrupa Birliği liderlerinin, 750 milyar euroluk bir iyileşme pakedini de içeren bütçeyi görüşeceği toplantıdan hibe ağırlıklı bir paket beklediğini ifade eden Lagarde, "Parasal önlemlerin ekonomiye etkisi bir gecede yansımıyor. Bu önlemlerin hane halkı ve şirketlere, insanlara ulaşması zaman alıyor. Genel olarak gördüğümüz parasal koşullar kapsamlı adımlarımız sayesinde gevşedi. Bankaların kredi genişlemesine bakarsanız ciddi bir artış görüyoruz." dedi.

Lagarde ayrıca Avrupa ekonomisinin yeşillenmeye ve dijitalleşmeye yönelme ihtiyacı olduğunu ekledi.