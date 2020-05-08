Lagarde: Salgın 1,5 trilyon ek borçlanmaya yol açabilir

08 Mayıs 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgını karşısında Euro Bölgesi hükümetlerinin ekonomilerini ayakta tutmak için 1,5 trilyon euro daha fazla borçlanmalarının gerekebileceğini söyledi.



Lagarde, "Bizim tahminimize göre, Euro Bölgesi'nde bu yıl resesyonun sonucu olarak ek kamu borçlanması ihtiyacı, GSYH'nın yüzde 8 daralacağı senaryosu çerçevesinde, Euro Bölgesi GSYH'sının yüzde 10'unu aşabilir. Bu, salgın nedeniyle yapılan ek borçlanma ihracını sadece 2020 için 1-1,5 trilyon euro aralığına getirir" diye konuştu.



EUI'nin konferansındaki konuşmasında ECB'nin kendisine verilmiş görev, yetki çerçevesinde üzerine rdüşen rolü tam olarak uygulayacağını da ifade eden Lagarde, ECB'nin krize vereceği politika yanıtlarının önünde yersiz ve uygunsuz sınırlamalar olmaması gerektiğini de vurguladı.

Magarde, koronavirüs salgınına Avrupa'nın ortak bir mali yanıt vermesinin arzu edilen durum olduğunu belirtirken, bu yanısın hızlı, büyük ve simetrik olması gerektiğini de ifade etti.