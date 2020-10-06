Lagarde: Toparlanma çalkantılı olacak
ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'in ekonomik toparlanmasının çalkantılı olacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin COVID-19 krizinden toparlanmasının, daha önce tahmin edilen V şeklinde değil, çalkantılı olacağını belirtti.
Lagarde, ekonominin COVID-19 öncesi düzeylere 2022 yılından önce dönemeyeceğini ancak, ECB'nin elindeki tüm aletleri kullanacağını söyledi.
ECB'nin krize tepkisini değiştirmeye hazır durumda olduğunu ifade eden Lagarde, diğer merkez bankalarının hükümet harcamalarını artırmak için teşvikler açıklamaları gerektiğini söyledi.