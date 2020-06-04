Lagarde'dan Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş daralma uyarısı

04 Haziran 2020

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, bugün faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi. Lagarde yaptığı açıklamada “Verdiğimiz kararlar COVID-19’un yok açtığı ekonomik krizde kredilerin hane halkı ve şirketlere akmaya devam etmesini destekleyecek” diye konuştu.

Bundesbank’a ilişkin dava sorulduğunda ise Lagarde “İyi bir çözüm bulunacağına güvenimiz tam, ECB’nin bağımsızlığına, Avrupa Adalet Mahkemesi’ne uygun bir çözüm olacağına inanıyoruz” dedi.

Lagarde'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İstihdamda hızlı bozulma ve ekonomide ciddi bir daralma yaşanıyor. ilk çeyrekte Euro Bölgesi 3,8 daraldı. Anketlere ve verilere göre ikinci çeyrekte çok daha derin bir daralma görülecek.

Kredi büyümesi nisanda marttaki 5,5 düzeyinden yüzde 6,6’ya yükseldi. Öte yandan hane halklarına giden kredilerin büyümesi yüzde 3,4’ten yüzde 3,3’e geriledi. Bunda istihdam kayıplarının etkisi oldu.

Dipten dönüşe yönelik işaretler de var. Tecrit önlemlerinin kaldırılması iyileşme sağlasa da genel iyileşmenin hızı belirsiz. Tahminlerimiz baz senaryoya göre 2020’de 8,7 daralıp 2021 5,2 büyüyecek.

İki alternatif senaryo var. Daralmanın ne kadar olacağı salgının ve önlemlerin seyrine bağlı olacak. aşağı yönlü risklerin daha muhtemel olduğu görüşündeyiz.

Enflasyonun Mayısta yüzde 0,1’e inmesi öngörülüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı bu daha da düşebilir ve yıl sonuna kadar baskılanabilir.

Mali politikalara gelince iddialı politikalar gerekiyor.

Varlık alımlarında pandeminin etkilerine göre davranmayı planlıyoruz.

Henüz çöp (junk) tahvillerin dahil edilip edilmeyeceği görüşülmedi.

PEPP programının faydaları maliyetlerinden daha fazla. Düzenli olarak fayda/maliyet analizi yapıyoruz.

Tek enstrümanımız PEPP de değil. Uzun vadeli refinansman programımız TLTRO da önemli bir enstrüman - bankaları destekleyen bir program.

ECB muslukları biraz daha açtı