Lagarde'dan enflasyon mesajı: Kalıcı hale geldiğine dair işaret yok

Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuştu.

Enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla ECB’nin ölçülü bir tepki vermesinin uygun olduğunu dile getiren Lagarde, "Önümüzde yüksek bir enflasyon süreci var ancak bunun kalıcı hale geldiğine dair bir işaret henüz yok. Enerji fiyatlarının daha yüksek ücret taleplerine dönüştüğüne dair bir kanıt görmüyoruz. Şok, görmezden gelinemeyecek kadar büyük olsa da enflasyonu dizginlemek için ölçülü bir yaklaşımı doğru buluyoruz." diye konuştu.

Lagarde, piyasadaki agresif faiz artışı beklentilerine karşı çıkarak, şokun görmezden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu ancak enerji fiyatlarının henüz yüksek ücret taleplerine dönüşmediğini ve enflasyonun kalıcı hale geldiğine dair bir işaret bulunmadığını vurguladı.

Avro Bölgesi'nde yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını ve artan enerji maliyetlerinin enflasyona geçişkenliğini eylül ayı öngörülerinden daha fazla sınırlayacağını belirten Lagarde, "Ekonomik büyüme dirençli kalmaya devam etse de son toplantımızdan bu yana uzun vadeli faiz oranları belirgin şekilde yükseldi. Bu durum büyümeyi yavaşlatacak ve maliyetlerin fiyatlara geçişkenliğini eylül ayı öngörülerimizden daha fazla azaltacaktır." dedi.

Yapay zeka ve ekonomi

Yapay zekanın Avrupa ekonomisi için dönüştürücü bir güç olduğuna dikkati çeken Lagarde, şirketlerin 2026 yılındaki toplam yatırımlarının yaklaşık yüzde 10'unu bu teknolojiye ayıracağını bildirdi.

ECB Başkanı Lagarde, yapay zekanın uzun vadede verimliliği artırarak enflasyonist baskıları azaltma potansiyeli taşıdığını ifade etti ancak Avrupa'nın bu alandaki yatırımlarının ABD'nin gerisinde kaldığını belirtti.

Avrupa'nın teknolojik egemenliğini koruması için üç aşamalı bir strateji öneren Lagarde, inovasyonun teşvik edilmesi, teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesi ve yapay zekanın tüm sektörlerde yaygınlaştırılması gerektiğini savundu.

Christine Lagarde, "Amacımız tamamen kendi kendine yetmek değil, hassas ve kritik işlevlerin her koşulda kesintisiz çalışabilmesini güvence altına almaktır. Avrupa, ekonomik ve jeostratejik nedenlerle küresel değer zincirinde güçlü bir konuma sahip olmalıdır." dedi.

Para politikasının yapay zekanın verimlilik, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından incelemeyi sürdüreceğini belirten Lagarde, bu teknolojinin kesin etkilerinin henüz netleşmediğini ancak bunun bir eylemsizlik gerekçesi olamayacağını söyledi.

Lagarde, bilgisayar biliminin öncülerinden Alan Turing'in, "Geleceğe baktığımızda sadece kısa bir mesafe görebiliyoruz ama orada yapılması gereken pek çok şey olduğunu net bir şekilde anlıyoruz." sözüyle konuşmasını tamamladı.