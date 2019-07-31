Laleli esnafından ticarete 3 milyar dolarlık katkı

31 Temmuz 2019

OSMAN KILIÇ

Yolcu beraberindeki eşyaların ihracat kapsamına alınmasıyla Laleli esnafı da ihracatçı statüsüne dahil olacak. Bu durumun Laleli'de yeni bir dönemin kapılarını açtığını bildiren Laleli Sanayici ve Işinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "Yıllardır kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatı artık kayıtlı hale gelecek ve esnafımız ihracatçı sayılacak. Böylece KDV iadesi ve devlet teşviklerinden de yararlanabilecek" diye konuştu. Eyyüpkoca, "Mikro ihracat sürecinde Laleli'den ihracat şampiyonu çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Laleli’de merdiven altı gözükse de birçok ihracat yapan firma olduğunun altını çizen Eyyüpkoca, bu doğrultuda mikro ihracatı önemsediklerini ve bunun için 6 aydır aralıksız çalıştıklarını dile getirdi. Geçen yıl Laleli’de satışların güzel geçtiğini de ekleyen Eyyüpkoca, bu yıl da aynı oranda güzel bir yıl olacağını düşündüklerini ifade etti. Her yıl mayıs ayında en iyi satışları yaptıklarını dile getiren Eyyüpkoca, geçen yıldan farklı olarak bu yılın mayıs ayında satışların iyi olmadığını sözlerine ekledi.

“Çin’i rakip olarak görmüyoruz”

Çin’in kategorisi ile kendi kategorilerinin farklı olduğuna dikkat çeken Eyyüpkoca, “Çin'i rakip olarak görmüyoruz” dedi. Çin’de maliyetlerin arttığını söyleyen Eyyüpkoca, kendi satışlarının da Çin’den daha hızlı olduğunu vurguladı.

Ticaret savaşlarında da direkt olarak Laleli’ye bir etkinin söz konusu olmadığını bu etkinin ülke bazında olduğunu ifade eden Eyyüpkoca, “Ticaret savaşlarının bize yansıması yüzde 50’lerde diyebilirim” dedi. Fuarların da ciddi manada kan kaybettiğini aktaran Eyyüpkoca, “Ticaret heyetlerini sıklaştırmaya çalışmalıyız” diye konuştu. Afrika ile ilgili uzun yıllar çalışmaları olduğunu bildiren Eyyüpkoca, şimdilerde bunun meyvelerini yediklerini söyledi. Irak’a ithalatta bazı ürünlerde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Eyyüpkoca, “Irak pazarında bizim sektörümüz ile ilgili herhangi bir kriz yok” dedi. Son olarak sosyal medyadan ürün satışlarıyla ilgili de konuşan Eyyüpkoca, “Sosyal medyadan satışlarla ilgili herhangi bir tehlike görmüyorum” şeklinde konuştu.

Laleli Fashion Shopping Festivali’ne 250 alıcı gelecek

Laleli Fashion Shopping Festivali ile Laleli’nin açık hava alışveriş merkezine dönüşeceğini bildiren Eyyüpkoca, “Bu yıl festival için 40 giyim mağazası stand kuracak. 40 ülkeden her biri en az 10 mağaza sahibi olan 250 alıcıyı ağırlayacağız” şeklinde konuştu. Bu yıl etkinliğin sekizincisinin düzenlendiğini kaydeden Eyyüpkoca, firmalar ve misafirlerin ticari bağlantılar ve B2B görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.

"Atatürk Havalimanı’na antrepo tesisi başvurusu yaptık”

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, yeni havalimanında kargo taşımacılığı tam olarak gerçekleşmediği için ürünlerin Atatürk Havalimanı’nı antrepo tesisi olarak kullanması için başvuru yaptıklarını dile getirdi.