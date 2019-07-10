Laleli pazarı ‘diplomatik’ baskı altında
Bavul ticaretiyle ünlü Laleli piyasasında Rusya’dan sonra İran ve S. Arabistan pazarlarında da büyük kayıp başladı. Laleli esnafı satışlarda yüzde 50’ye varan düşüşler yaşandığını dile getiriyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.