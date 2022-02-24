Laleli’de Ukrayna seferberliği

Yener KARADENİZ

Tekstil merkezlerinin başında gelen Laleli’de Ukrayna-Rusya savaşı nedeni ile panik hali yaşanıyor. Daha önce Türkiye’ye verilen siparişlerde iptal ve ertelemeler yaşanırken, Türkiye’de kalan Ukrayna vatandaşları ise ülkelerine dönemiyor.

Gelişmeler üzerine harekete geçen Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Bölgedeki otellerde konaklayan Ukrayna vatandaşlarının dünden itibaren tüm masraflarını karşılarken, iptal ve ertelemeler konusunda ise kolaylık sağlıyor. LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, bölgede son yaşanan gelişmeler nedeni ile panik halinin yaşandığını söyledi. Eyyüpkoca, “Siparişlerde iptal ve ertelemeler yaşanıyor. Bölgede ülkelerine dönemeyen 250 civarında Ukrayna vatandaşı bulunuyor. LASİAD olarak bugünden itibaren misafirlerimizin tüm masraflarını karşılayarak konaklama imkanı sağlıyoruz. Yanı sıra iptal ve ertelemeler konusunda ise her türlü kolaylığı sunuyoruz. Umuyoruz yaşanan olaylar kısa sürede sona erer.” dedi.

İptal ve ertelemeler başladı

Ukrayna hem de Rusya, hazır giyim için iki önemli ülke. İki ülkeye resmi rakamlara göre toplamda 460 milyon dolar hazır giyim, 153 milyon dolar da deri ve deri mamulleri ihracatı söz konusu. Yolcu beraberi ile birlikte Rusya’ya yapılan hazır giyim ve deri ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaşırken, Ukrayna’ya ise 750 milyon doları buluyor.

Bu hafta her iki sektör de Rusya’da Collection Premiere Moskow fuarına 120 şirket ile katılmıştı. Şubat başında ise Ukrayna’da Kyiv Fashion Moda Fuarı düzenlenmiş ve 20 firma da söz konusu fuara katılarak önemli bağlantılara imza atmıştı.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, şu an sektör temsilcileri ile istişare içinde olduklarını belirterek, “Rusya ile ilgili bir sıkıntı yok. Normal seyrinde devam ediyor. Ukrayna’da ise 3 hafta önce düzenlenen fuara 20 şirket katılmıştı. Orada önemli rakamlarda iş bağlantıları yapılmıştı. Şimdi oluşan ortam nedeni ile siparişlerin durdurulduğu bilgisini alıyoruz. Savaş ortamı olduğu için bunlar bizim için ikinci planda. Umuyoruz kısa sürede sorun çözülür.” açıklamasında bulundu.