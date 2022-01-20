Lastik ithalatında vergi uygulaması sürecek

Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli bisiklet ve motosiklet iç-dış lastiği ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önlemi sürdürülecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, yapılan soruşturma sonucunda; Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli söz konusu ürünler ile bisiklet ve motosiklet tekerlek aksam parça ve aksesuarları ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önlemlerinin yeniden düzenlenerek sürdürülmesine karar verildi.

Sayılan ülkelerden bisiklet ve motosiklet iç ve dış lastiği ile tekerlek aksam, parça ve aksesuarı ithalatına bu ülkelerdeki üretici firmalar bazında, ürünlerin CIF bedelinin %0 ile %100'ü arasında değişen oranda dampinge karşı vergi uygulaması devam edecek. Önlemlerin süresi 5 yıl olarak belirlendi.