Lastik üreticisi Michelin'den fabrika kapatma kararı

Şirket birkaç yıldır ciddi ekonomik zorluk yaşadığını, Cholet ve Vannes fabrikalarında en geç 2026 başında üretimi durdurmayı planlandığı belirtti.

"Avrupa'nın rekabet gücündeki düşüş" ve "otomobil ve kamyon lastiği pazarlarının yapısal dönüşümü", kapatma kararına gerekçe olarak gösterildi.

Bin 254 kişi işsiz kalacak

Fransız lastik üreticisinin söz konusu fabrikalarında 1254 kişi çalışıyor.

Öte yandan, Fransız perakende şirketi Auchan Retail International SA da yeniden yapılanma planı kapsamında çeşitli departmanlardan 2 bin 389 pozisyonu iptal etmeyi planladığını açıkladı.