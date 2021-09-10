Lastikte, Çin önleminin Malezya üzerinden delinmesi engellendi

Hüseyin GÖKÇE

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli ağır vasıta zirai araç ve iş makineleri dış lastiği ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin, Malezya üzerinden yapılan ithalatla etkisiz kılındığının tespit edilmesi üzerine, bu duruma ilişkin bir soruşturma açılmasına karar verdi.

Buna göre soruşturma tamamlanana kadar 4011 Gümrük Tarife Pozisyonlu 4 ayrı ürünün Malezya’dan ithalatında CİF bedelinin yüzde 60’ı oranında dampinge karış önlem uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde yer alan bilgilere göre soruşturmaya konu ürünün 2018 yılında Çin’den yapılan ithalatı 301 milyon dolar, 2019’da 224 milyon dolar, 2020’de ise 260 milyon dolar ithalat yapıldı. Çin’den yapılan ithalatın düştüğü dönemde, Malezya’dan yapılan ithalatta dikkat çekici artışlar yaşandı. Bu ülkeden yapılan ithalat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.8 artarken, artış oranı 2020 yılında yüzde 1018’i buldu. Değer bazındaki ithalat artışı ise yüzde 578 olarak hesaplandı.

Ağır vasıta, zirai araç ve iş makinesi dış lastik ithalatına ilişkin re’sen inceleme yapan Ticaret Bakanlığı, bu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karış önlemin etkisiz kılındığını tespit etti ve bu konuda yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturma tamamlanana kadar Malezya’dan yapılan ithalat için de Çin’den yapılan ithalatta olduğu gibi CIF bedelinin yüzde 60’a kadar dampinge karşı önlem alınacak.

Soruşturmaya konu ürünlerin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) şöyle: “4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00”