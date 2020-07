LC Waikiki'de ayakkabı mağazacılığı başladı

24 Temmuz 2020

Üç kıtada 47 ülkede binden fazla mağazasında hazırladığı koleksiyonları müşterisiyle buluşturan LC Waikiki, Türkiye ve yurtdışında LCW Steps markası ile ayakkabı mağazacılığına başladı. İlk mağazasını Malatya Park AVM’de açan LCW Steps, Mardin, İstanbul ve Kazakistan’da açacağı mağazalarla yıl sonuna kadar 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Ürünler 3 aşamalı testten geçiyor

Kadın, erkek, çocuk ve bebek ayakkabılarında her yıl 10 binden fazla model tasarlayan LCW Steps, her kesimden ve her yaş grubundan müşterilerinin tüm ayakkabı ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. LCW Steps’in model skalasında aynı zamanda lisanslı ürünler de yer alıyor. Ürünlerini, kendi bünyesinde yer alan tasarım ve ürün geliştirme ekipleriyle, 47 ülkedeki farklı müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlan LCW Steps, üretimi ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştiriyor.

Ayakkabı üretiminde '3 aşamalı LC Waikiki Ayakkabı Test Protokolü'ne uygun hareket eden LCW Steps'de üretime geçilmeden önce tüm bileşenler ekolojik ve fiziksel testlere tabi tutuluyor. İkinci aşamada ise deneme üretimindeki numune ürünler test ediliyor. Üçüncü aşamada müşterilerle buluşmaya hazırlanan ürünler son kez testten geçirilerek, raflarda yerini alıyor.

Ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı aştı

Son yıllarda Türkiye'de ayakkabı alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken LC Waikiki, faaliyet gösterdiği yurtdışı ülkelerde ayakkabı kategorisinde ilk üçte yer alıyor. Türkiye'de ayakkabı sanayinin endüstrileşmesine, bu alanda istihdam yaratılmasına destek veren LC Waikiki, aynı zamanda ayakkabı ihracatı yoluyla da ekonomiye katkı sağlıyor. LCW Steps’in son 3 yılda ayakkabı sektöründe yaptığı alımlarla ekonomiye katkısı 1 milyar TL'yi aştı.