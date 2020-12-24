LCW’den 3.6 milyar liralık lojistik yatırımı

Temmuz ayında 1200 ile adet bazında rekor kıran teşvikli yatırımlar, Kasım ayında da sabit yatırım tutarı yönünden üçüncü kez 25 milyar lirayı aştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında 25 milyar 331 milyon liralık yatırım öngören 980 proje teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 1 milyar 354 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak, 22 bin 903 kişilik istihdam sağlanacak.

Kasım ayının en yüksek teşvik belgesi 3 milyar 650 milyon liralık lojistik yatırımı için LCW’ye verildi. İmbat Madencilik Manisa’da linyit üretimi için 1 milyar 505 milyon liralık, Starwood Bursa’da yonga levha üretimi için 1 milyar 347 milyon liralık teşvik belgesi aldı.