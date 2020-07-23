Le Marie: Durgunluk öngörüsü için veriler çok hassas

23 Temmuz 2020

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Fransa ekonomisi ile ilgili verilerin tatmin edici ancak bir öngörü için fazla hassas olduğunu ve 2020 yoılı için durgunluk oranının değişmeyerek yüzde 11'de kaldığını söyledi.

Le Marie daha önce COVID-19 krizinin "çok sert bir ekonomik şok" olduğunu ifade etmiş ancak Fransa'nın aldığı ekonomik önlemler sayesinde ekonominin 2021 yılında toparlanacağını belirtmişti.