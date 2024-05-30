Leeds'in azınlık hissesi Red Bull'a satıldı

Avustya merkezli enerji içeği firması Red Bull, İngiltere 2. ligi Championship takımlarından Leeds United'ın azınlık hissesini satın aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Red Bull firması, RB Leipzig, RB Salzburg, RB New York ve RB Brasil'in ardından Leeds United'ı da futbol kulüpleri portföyüne ekledi.

Haberde, Red Bull'un gelecek yıl Leeds United'ın formasının göğüs sponsoru olacak ancak kulübün stadyumu Ellen Road'un isminde bir değişiklik olmayacak.

Leeds United'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurumsal risk sermayesi girşimi 49ers Enterprises'ın Başkanı Paraag Marathe, satışa ilişkin şöyle konuştu:

"Red Bull'un Leeds United için parlak bir gelecek inşa etmek üzere bize katılmasından ve bu gerçekten özel kulübe duyduğumuz derin saygıyı paylaşmasından büyük heyecan duyuyorum. Başkan olarak, yatırım ortaklarından oluşan konsorsiyumumuz, kulüp için şimdi ve gelecekteki bu önemli ana yaklaşırken benim için çok değerli olacak. Red Bull'un katılımı, kulübün tam rekabet potansiyeline ulaşmasını daha da güçlendirecek tarihi bir dönüm noktasıdır"

Red Bull'un kurumsal projeler ve yatırımlardan sorumlu genel müdürü Oliver Mintzlaff, "Leeds United'ı Premier Lig'e geri getirme ve dünyanın en iyi futbol liginde yer alma tutkusu, Red Bull ile çok iyi örtüşüyor" dedi.

Leeds United'ın hissedarları arasında, dünyaca ünlü aktörler Russell Crowe ve Will Ferrell da yer almasının yanı sıra golfçüler Jordan Spieth ve Justin Thomas gibi bir dizi ABD'li spor yıldızı yer alıyor.