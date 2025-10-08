Lehman Brothers’ın tasfiyesi 17 yıl sonra tamamlandı

2008’deki çöküşüyle küresel finans krizini başlatan Lehman Brothers’ın Londra birimi, 17 yıl sonra resmen tasfiye edildi.

Mahkeme, bankanın tüm alacaklılarına borçlarını yasal faizleriyle birlikte ödemesi nedeniyle sürecin tamamlandığını açıkladı. Yargıç Robert Hildyard, tasfiyeyi “olağanüstü başarılı” ve “tarihi” olarak niteledi.

İflastan kârlı çıkanlar

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen süreçte 28 milyar sterlin geri kazanıldı. Bu durum, bazı yatırımcılar ve hedge fonlar için büyük kazanç yarattı.

PwC, süreçten 1 milyar sterlin, hukuk firmaları ise 489 milyon sterlin gelir elde etti.

Lehman Brothers’ın 2008’deki iflası, modern finans tarihinin en büyük çöküşlerinden biri olarak küresel ekonomik krizi tetiklemişti.