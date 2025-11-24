Lenovo, kritik parça stoklarını yüzde 50 artırdı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo Group, yapay zeka kaynaklı arz sıkıntısını yönetmek için bellek ve diğer kritik bileşen stoklarını oluşturuyor.

Şirketin Finans Direktörü Winston Cheng, bileşen stoklarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek seviyede tutulduğunu açıkladı.

2026'nın tamamına yetebilecek çipe sahip

Yapay zeka veri merkezlerine yönelik talep, bellek çipi fiyatlarını benzeri görülmemiş seviyelere çıkarırken, Lenovo uzun vadeli tedarik sözleşmeleri ve stokları sayesinde bu durumu bir fırsata çevirmeyi planlıyor.

Şirket, 2026'nın tamamına yetecek bellek çipine sahip olduğunu ve zorluklarla rakiplerinden daha iyi başa çıkabileceğini belirtti.

Lenovo, bu yılki güçlü satış büyümesini sürdürmek adına, mevcut çeyrekte artan maliyetleri müşterilerine yansıtmaktan kaçınmayı hedefliyor. Şirket, 2026 için fiyat ve tedarik edilebilirlik arasında bir denge kuracak.