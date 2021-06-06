Leopard 2A4 için geliştirilen zırh paketinin seri üretimine geçildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki yer alana Leopard 2A4 tankları için gelişitirilen zırh paketinin seri üretimine geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından, Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketine ilişkin paylaşım yaptı. Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezi'nde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirten Demir, zırh paketinin tanklara entegrasyonun da başladığını vurguladı.

Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi: "Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde."