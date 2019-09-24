Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı

24 Eylül 2019

LYY'nin ortakları arasında yer alan Garanti BBVA , İş Bankası ve Akbank açıklamalarını KAP'a yaptı. Yapılan açıklamalarda, kararın 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alındığı ifade edildi.



Ortak üç bankanın hissedarlık oranları artırım sonucu değişmezken; Garanti BBVA'nın doğrudan sahip olduğu payların itibari değeri 11,063 TL'den 881.14 milyon TL'ye, İş Bankası'nın

5,798 TL'den 461.83 milyon TL'ye, Akbank'ın da 17,779 TL'den 1.42 milyar TL'ye yükseldi.

Ayrıca alınan kararlara göre LYY'nin ticaret unvanının da LYY Telekomünikasyon olarak değiştirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekom paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley'i yetkilendirdiğini geçen hafta açıklamıştı.