Lexus'tan rekor üstüne rekor! Avrupa'da ve Türkiye satışlarında artış

Japon otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, Avrupa pazarında yüzde 20'lik bir büyüme kaydederek markasının rekor pazar payına ulaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Lexus, Avrupa'daki güçlü ve sürdürülebilir büyümesini devam ettiriyor. Yeni model lansmanlarıyla satışlarında ivme kazanan Lexus, 2024'te Avrupa'da 88 bin 184 araç satışı gerçekleştirdi.

Avrupa pazarındaki payı rekor seviyelere ulaştı

2023 yılına göre yüzde 20 oranında büyüme gösteren marka, Avrupa'nın premium araç pazarının genel ortalamasının üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Bu artış, Lexus'un Avrupa pazarındaki payının yüzde 2,5’e çıkarak rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.

2024'te pek çok alanda büyük bir büyüme yaşayan Lexus'un en hızlı gelişim gösterdiği pazarlarından biri Türkiye oldu. Lexus, 2023'e göre Türkiye'de yüzde 60'tan fazla bir büyüme kaydetti ve tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı. Bunun yanı sıra, markanın rekor kırdığı diğer Avrupa pazarları arasında İngiltere, Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz gibi ülkeler de yer aldı.

En popüler modelleri arasında SUV var

Lexus'un en popüler modelleri arasında SUV segmenti öne çıktı. Geçen yıl 26 bin 635 adet 'NX', 23 bin adet 'LBX' ve 13 bin 772 adet 'RX' modeli satıldı. Lexus'un Avrupa'daki toplam satışlarının yüzde 91'ini, 80 bin adetle plug-in hibrit, tam hibrit ve elektrikli modeller oluşturdu. 2023 yılına kıyasla bu modellerin satışlarında yüzde 24'lük bir artış sağlandı.

Batı Avrupa'da satılan araçların neredeyse tamamı elektrifikasyona sahip modellerden oluştu. Bu modellerin satışları şu şekilde sıralandı: 26 bin adet NX, 10 bin 642 adet RX ve 10 bin 701 adet UX.