LG, Arçelik ve Beko'ya patent davası açtı
Güney Kore merkezli LG, Arçelik ve Almanya'daki bağlı ortaklıklarına karşı patent davası açtı.
LG Electronics, Arçelik ve Arçelik'in Almanya'daki bağlı ortaklıkları Beko Deutschland GmbH ve Grundig Intermedia GmbH'ye karşı Münih Bölge Mahkemesi'nde patent davası açtı.
Yonhap'ın internet sitesinde yer alan habere göre LG, Arçelik ve bağlı ortaklıklarının Avrupa'da sattıkları buzdolaplarında, şirketin buzdolaplarına uygulanan buz yapım teknolojisine ilişkin patent haklarını ihlal ettiklerini öne sürdü.
LG yaptığı açıklamada, buzdolabı kapısı buz yapım teknolojisine ilişkin olarak 400'den fazla patentten oluşan bir portföye sahip olduğunu belirtti.