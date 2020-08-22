Liberya madencilikte fırsat sunuyor

22 Ağustos 2020

Barış SEDEF

Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, ülkenin madencilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım fırsatı barındırdığını söyledi. Ülkenin özellikle altın ve lityum yatakları bakımından zengin olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Doğru yatırımlarla potansiyel değerlendirilmelidir. Diğer taraftan ülke kimi yerüstü kaynakları bakımından da zengin. Bu kapsamda dünyanın en kaliteli kauçuğunun Liberya’da bulunduğunu söyleyebiliriz. Zira Amerikalı lastik üreticisi FIRESTONE ülkede bulunan tek fabrika” diye konuştu.

Bölgeye enerjiden madenciliğe, limancılıktan ulaştırmaya kadar birçok alanda yatırım yapılabileceğini dile getiren Yılmaz, “Ülkelerin karşılıklı anlaşmasıyla buradaki madenlerin finansman olarak kullanılması yönünde bir anlaşma yapılabilir” şeklinde konuştu. Ülkedeki yatırımların ilk etapta enerji, ulaştırma ve madencilik alanlarında yapılması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, ülkeye gelecek yatırımcılar konusunda oldukça istekli. Ülkenin A’dan Z’ye her türlü yatırıma ihtiyacı var. Türk yatırımcılar Liberya’nın farkına varmalıdır” dedi.

Diğer taraftan enerji sıkıntısı olan ülkede, başta başkent olmak üzere günde 3 ila 4 saat arasında elektrik verildiğine, elektrik tedarikinin de Türkiye’de faaliyet gösteren yerli bir firma tarafından yapıldığına işaret eden Yılmaz şunları söyledi: “Afrika’nın kendi içerisinde eko sistemleri var. Hem Liberya, hem de Türkiye’nin hükümetler düzeyinde katkılarıyla oluşacak yeni sistemlerle birçok yatırımcı bu ülkede önemli kazanımlar elde edebilir” diye konuştu.

Selahattin Yılmaz, yatırım konu başlıklarına ilişkin olarak da “Enerji, elektrik ve dağıtımı, enerji ve özellikle güneş enerjisi, limanların rehabilitasyonu, genişletilmesi ve yönetimi, karayolu yol yapımı, 3 ve 4 yıldızlı otele dayalı turizm işletmeleri gibi alanlarda yatırımcı bekleniyor” dedi.